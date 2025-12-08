- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 8 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 810 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1384 сутки полномасштабной войны составляют 1 181 680 человек.
Потери России в войне на 8 декабря 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 декабря потеряла:
- личного состава – около 1181680 (+810) человек.
- танков – 11 403 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23 689 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 34 917 (+10) ед.
- РСЗО – 1 562 (+0) ед.
- средства ПВО – 1253 (+0) ед.
- самолетов – 431 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 88 457 (+530) ед.
- крылатые ракеты – 4 058 (+4) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 182 (+47) ед.
- специальная техника – 4018 (+3) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 8 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 131 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.