Потери врага по состоянию на 8 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 810 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1384 сутки полномасштабной войны составляют 1 181 680 человек.

Потери России в войне на 8 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 декабря потеряла:

личного состава – около 1181680 (+810) человек.

танков – 11 403 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 23 689 (+1) ед.

артиллерийских систем – 34 917 (+10) ед.

РСЗО – 1 562 (+0) ед.

средства ПВО – 1253 (+0) ед.

самолетов – 431 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 88 457 (+530) ед.

крылатые ракеты – 4 058 (+4) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 69 182 (+47) ед.

специальная техника – 4018 (+3) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 8 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 131 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

