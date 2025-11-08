Запланована подія 2

Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 8 ноября 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1354-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 ноября 2025 г.

Последние данные со   отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 8 ноября 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 181 боевое столкновение.

Вчера противник нанес один ракетный и 74 авиационных удара, применил десять ракет, сбросил 164 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4 923 обстрела, в том числе 148 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 184 дрона-камикадзе.

Авиаудары получили, в частности, районы населенных пунктов Яблочное, Ровнополье, Красное, Железнодорожное, Новоандреевка, Преображенка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили семь атак россиян. Противник нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 19 управляемых авиационных бомб и совершил 187 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 — из реактивных систем залпового огня.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 8 ноября 2025 года

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксировано девять атак окккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Колодец, Новоселовка, Торское, Заречное и в направлении населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Григорьевка, Звановка, Выемка. Всего за прошедшие сутки произошло 14 боевых столкновений.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеских атаки вблизи Миньковки и Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Красный Яр, Гродовка, Даченское, Новогродовка, Мирноград, Покровск, Песчаное, Звериное, Котлино, Новое, Молодежное в направлении населенных пунктов Новопавловка и Кучеров Яр.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 32 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Вербовое, Январское, Орестополь, Павловка, Новогригоровка, Нововасиловское, Рыбное, Новониколаевка и в направлении Егоровки и Терноватого.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях минувших суток враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две атаки захватчиков вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко