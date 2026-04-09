Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2026 года

Продолжается 1506-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 апреля 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 164 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 75 авиационных ударов, сбросив 250 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10100 дронов-камикадзе и произвел 3625 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 107 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Лесное, Новое Поле, Воздвижовка, Прилуки, Верхняя Терса, Любицкое, Горькое, Гуляйпольское, Барвиновка, Широкое, Волшебное, Веселянка, Никольское и Кушугум Запорожской области, а также Сварково, Сварково.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы и одну пушку противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар с применением одного КАБ, совершил 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением РСЗО. Зафиксировано одно боевое столкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Старица, Красное Первое, Синельниково, Прилепка, Лиман.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Ковшаровка и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник шесть раз атаковал, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Грековки, Заречного и в сторону населенных пунктов Ставки, Диброва, Новый Мир и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в направлении Резниковки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак вблизи Константиновки, Степановки, Новопавловки, Плещеевки, Ильиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Муравко, Гришино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Сергеевка.

На Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал семь раз в направлениях населенных пунктов Лесное, Александроград, Новоселовка и в районе Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Прилуки, Доброполье, Цветково, Железнодорожное, Гуляйпольское, Елена Константиновка, Варваровка и в районах Мирного и Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил.

На Приднепровском направлении противник совершил пять штурмовых действий в районах Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.