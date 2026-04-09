Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2026 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1506-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 апреля 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 164 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 75 авиационных ударов, сбросив 250 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10100 дронов-камикадзе и произвел 3625 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 107 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Лесное, Новое Поле, Воздвижовка, Прилуки, Верхняя Терса, Любицкое, Горькое, Гуляйпольское, Барвиновка, Широкое, Волшебное, Веселянка, Никольское и Кушугум Запорожской области, а также Сварково, Сварково.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы и одну пушку противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар с применением одного КАБ, совершил 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением РСЗО. Зафиксировано одно боевое столкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Старица, Красное Первое, Синельниково, Прилепка, Лиман.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Ковшаровка и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник шесть раз атаковал, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Грековки, Заречного и в сторону населенных пунктов Ставки, Диброва, Новый Мир и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в направлении Резниковки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак вблизи Константиновки, Степановки, Новопавловки, Плещеевки, Ильиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Муравко, Гришино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Сергеевка.

На Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал семь раз в направлениях населенных пунктов Лесное, Александроград, Новоселовка и в районе Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Прилуки, Доброполье, Цветково, Железнодорожное, Гуляйпольское, Елена Константиновка, Варваровка и в районах Мирного и Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил.

На Приднепровском направлении противник совершил пять штурмовых действий в районах Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько