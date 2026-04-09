Втрати ворога станом на 9 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1506 добу повномасштабної війни становлять 1 307 540 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 квітня втратила:

особового складу – близько 1 307 540 (+1 040) осіб;

танків – 11 847 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 370 (+2) од;

артилерійських систем – 39 689 (+64) од;

РСЗВ – 1 724 (+1) од;

засоби ППО – 1 341 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 350 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 227 539 (+2 238) од;

крилаті ракети – 4 517 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 88 332 (+229) од;

спеціальна техніка – 4 119 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 119 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

