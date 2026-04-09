Потери врага по состоянию на 9 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1506 сутки полномасштабной войны составляют 1 307 540 человек.

Потери России в войне на 9 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 апреля потеряла:

личного состава – около 1 307 540 (+1 040) человек;

танков – 11 847 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 24 370 (+2) ед;

артиллерийских систем – 39 689 (+64) ед;

РСЗО – 1 724 (+1) ед;

средства ПВО – 1 341 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 227 539 (+2 238) ед;

крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 88 332 (+229) ед;

специальная техника – 4 119 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 119 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

