Катарский танкер впервые с начала войны прошел через Ормузский пролив

Катарский танкер Al Kharaitiyat, который перевозит сжиженный природный газ, впервые с начала войны на Ближнем Востоке в феврале 2026 года прошел через Ормузский пролив и направляется в Пакистан.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Судно загрузило сжиженный природный газ на экспортном терминале Ras Laffan в Катаре и прошло по маршруту вдоль иранского побережья. По данным агентства, маршрут мог быть согласован с Ираном.

Проход танкера стал важным сигналом для глобального рынка LNG, поскольку ограничение судоходства через Ормузский пролив существенно усложнило экспорт энергоносителей из Персидского залива. Через этот маршрут обычно проходит около 20% мировых поставок LNG.

Катар остается одним из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа в мире, в то время как Пакистан критически зависит от катарского LNG для обеспечения работы электростанций.

Ранее катарские танкеры уже пытались пройти через Ормузский пролив, однако были вынуждены разворачиваться из-за высоких рисков для судоходства. В то же время, как сообщало ExPro, танкеры из ОАЭ уже совершали прохождение пролива с выключенными системами идентификации.

На фоне возможного частичного возобновления поставок, Пакистан недавно отказался от нескольких дешевых спотовых предложений LNG от BP Singapore и TotalEnergies, рассчитывая получить более дешевый газ из Катара.

Кроме того, Пакистан принимает участие в переговорах между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и обсуждает с Тегераном возможность увеличения прохождения катарских LNG-танкеров через Ормузский пролив.

В итоге, прохождение Al Kharaitiyat может стать первым шагом к частичному возобновлению экспорта LNG из Персидского залива, хотя ситуация в регионе остается нестабильной.

Напомним, в субботу суда, перевозящие сжиженный природный газ, начали проходить через Ормузский пролив, что на фоне сохранения рисков безопасности создает ожидание частичного возобновления поставок LNG из региона Персидского залива.