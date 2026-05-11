Катарський танкер вперше з початку війни пройшов через Ормузьку протоку

Катарський танкер Al Kharaitiyat, який перевозить зріджений природний газ, вперше з початку війни на Близькому Сході у лютому 2026 року пройшов через Ормузьку протоку та прямує до Пакистану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Судно завантажило зріджений природний газ на експортному терміналі Ras Laffan у Катарі та пройшло маршрутом уздовж іранського узбережжя. За даними агентства, маршрут міг бути погоджений з Іраном.

Прохід танкера став важливим сигналом для глобального ринку LNG, оскільки обмеження судноплавства через Ормузьку протоку суттєво ускладнили експорт енергоносіїв з Перської затоки. Через цей маршрут зазвичай проходить близько 20% світових поставок LNG.

Катар залишається одним із найбільших експортерів зрідженого природного газу у світі, тоді як Пакистан критично залежить від катарського LNG для забезпечення роботи електростанцій.

Раніше катарські танкери вже намагалися пройти через Ормузьку протоку, однак були змушені розвертатися через високі ризики для судноплавства. Водночас, як повідомляло ExPro, танкери з ОАЕ вже здійснювали проходження протоки з вимкненими системами ідентифікації.

На тлі можливого часткового відновлення поставок Пакистан нещодавно відмовився від кількох дешевих спотових пропозицій LNG від BP Singapore та TotalEnergies, розраховуючи отримати дешевший газ із Катару.

Крім того, Пакистан бере участь у перемовинах між США та Іраном щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході та обговорює з Тегераном можливість збільшення проходження катарських LNG-танкерів через Ормузьку протоку.

У підсумку, проходження Al Kharaitiyat може стати першим кроком до часткового відновлення експорту LNG з Перської затоки, хоча ситуація в регіоні залишається нестабільною.

