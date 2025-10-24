Киев инвестирует почти 550 млн грн в энергонезависимость водоканалов

Киевские городские власти направили 548 миллионов гривен на обеспечение бесперебойного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, а также повышение энергонезависимости объектов этой инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Финансирование водоканалов Киева

Такие изменения в "Программу экономического и социального развития г. Киева на 2024-2026 годы" в рамках этого года поддержали депутаты Киевсовета.

Киев направляет 548 миллионов гривен на стабильную работу и энергонезависимость систем водоснабжения и водоотвода.

Отмечается, что из-за постоянных вражеских обстрелов энергосети, от которых зависит подача и отвод воды, терпят повреждения.

Выделенные средства будут использованы для предотвращения аварийных ситуаций, восстановления и поддержки бесперебойного функционирования водных сетей в жилых домах, больницах, школах, детсадах и других объектах городской инфраструктуры.

Напомним, Николаев впервые с 2022 года получил централизованную поставку пресной воды.