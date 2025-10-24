Запланована подія 2

Київ інвестує майже 550 млн грн у енергонезалежність водоканалів

вода
548 млн грн на водопостачання та водовідведення / Depositphotos

Київська міська влада спрямувала 548 мільйонів гривень на забезпечення безперебійного функціонування систем водопостачання та водовідведення, а також на підвищення енергонезалежності об’єктів цієї інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Фінансування водоканалів Києва

Такі зміни до "Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–2026 роки" в межах цього року підтримали депутати Київради.

Київ спрямовує 548 мільйонів гривень на стабільну роботу та енергонезалежність систем водопостачання та водовідведення.

Наголошується, що через постійні ворожі обстріли енергомережі, від яких залежить подача та відведення води, зазнають пошкоджень.

Виділені кошти будуть використані для запобігання аварійним ситуаціям, відновлення та підтримання безперебійного функціонування водних мереж у житлових будинках, лікарнях, школах, дитсадках та інших об’єктах міської інфраструктури.

Нагадаємо, Миколаїв вперше з 2022 року отримав централізоване постачання прісної води.

Автор:
Ольга Опенько