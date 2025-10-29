Запланована подія 2

Киевлянин незаконно построил помещение у озера Тельбин и сдал его в аренду под клинику

нацполиция
Киевлянин без разрешений построил помещение в прибрежной зоне озера Тельбин и сдал его в аренду под клинику / Нацполиция

63-летний директор предприятия подозревается в самовольном захвате земли на берегу озера Тельбин в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают прессслужбы Киевской городской прокуратуры и Нацполиции .

Следствием установлено, что подозреваемый – директор общества с ограниченной ответственностью без каких-либо разрешений захватил земельный участок на улице Березняковской, рядом с озером Тельбин.

Фото 2 — Киевлянин незаконно построил помещение у озера Тельбин и сдал его в аренду под клинику

Эта территория входит в прибрежную зону защитной полосы, где любое строительство запрещено.

Не имея никаких разрешительных документов, мужчина построил на занятой земле нежилое помещение, пристроенное к уже существующему зданию, которое находится в его собственности.

После завершения строительства незаконно возведенный объект полностью передал в аренду частной медицинской клинике и ежемесячно незаконно получал более 400 тысяч гривен арендной платы.

Следователи устанавливают размер нанесенного ущерба и принимают меры для ареста незаконно возведенного объекта недвижимости.

Фото 3 — Киевлянин незаконно построил помещение у озера Тельбин и сдал его в аренду под клинику

Мужчине сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины – самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Голосеевском районе Киева защитили от застройки земельный участок, на котором находится водонапорная башня – объект культурного наследия.

Автор:
Светлана Манько