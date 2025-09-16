Запланована подія 2

В Киеве защитили от застройки земельный участок, на котором расположена водонапорная башня

водонапорная башня
Фото: Офисгенпрокурора

В Голосеевском районе Киева защитили от застройки земельный участок, на котором находится водонапорная башня – объект культурного наследия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Ценный образец архитектуры ХХ века

Киевская городская прокуратура вступила в судебный спор между Киевским городским советом и застройщиком, который через суд требовал возобновить договор аренды земельного участка в Голосеевском районе столицы.

Этот участок в 2004 году предоставлялся обществу в аренду для строительства жилого комплекса. На протяжении почти 20 лет общество взятые на себя обязательства не выполнило, а строительство так и не начали.

В 2023 году на этой территории обнаружили ценный образец архитектуры ХХ века – водонапорную башню, признанную объектом культурного наследия.

Верховный Суд отменил незаконные решения

Вместе с тем, Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд поддержали застройщика и удовлетворили его иск, предоставив возможность строить на земельном участке, на котором расположена башня.

Верховный Суд по кассационной жалобе Киевской городской прокуратуры упразднил незаконные решения судов предыдущих инстанций и отказал застройщику в его исковых требованиях, чтобы сохранить ценные для столицы элементы исторической среды.

Ранее Верховный суд признал незаконной приватизацию набережной возле ЖК RiverStone и упразднил право собственности частной компании на берегоукрепление длиной почти 500 метров. Эта территория площадью более трех гектаров и стоимостью более 67 миллионов гривен является коммунальной землей водного фонда. По закону, прибрежная защитная полоса реки должна быть открыта для свободного пользования.

Автор:
Светлана Манько