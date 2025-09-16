У Києві захистили від забудови земельну ділянку, на якій розташована водонапірна вежа

У Голосіївському районі Києва захистили від забудови земельну ділянку, на якій знаходиться водонапірна вежа - об’єкт культурної спадщини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Цінний зразок архітектури ХХ століття

Зазначається, що Київська міська прокуратура вступила у судовий спір між Київською міською радою та забудовником, який через суд вимагав поновити договір оренди земельної ділянки у Голосіївському районі столиці.

Ця ділянка у 2004 році надавалась товариству в оренду для будівництва житлового комплексу. Натомість, упродовж майже 20 років товариство взяті на себе зобов’язання не виконало, а будівництво так і не розпочали.

У 2023 році на цій території виявили цінний зразок архітектури ХХ століття – водонапірну вежу, яку визнали об’єктом культурної спадщини.

Верховний Суд скасував незаконні рішення

Разом з тим, Господарський суд міста Києва та Північний апеляційний господарський суд підтримали забудовника та задовольнили його позов, надавши можливість будувати на земельній ділянці, на якій розташована вежа.

Верховний Суд за касаційною скаргою Київської міської прокуратури скасував незаконні рішення судів попередніх інстанцій та відмовив забудовнику у його позовних вимогах, щоб зберегти цінні для столиці елементи історичного середовища.

