У Києві викрито розтрату 130 млн грн на набережній: екскерівникам КП "Плесо" оголосили підозру

Колишні керівники комунального підприємства "Плесо" замість приватного забудовника, який мав фінансувати облаштування набережної, оплатили ці роботи з міського бюджету, що призвело до збитків для бюджету Києва на суму понад 103 млн грн. Їм оголосили підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, приватний забудовник одного із столичних ЖК відповідно до умов інвестиційного договору мав профінансувати та здійснити роботи з облаштування набережної та берегоукріплення у межах 50-метрової прибережної смуги.

Водночас посадові особи КП "Плесо" безпідставно включили зазначений об’єкт до Програми економічного та соціального розвитку столиці та упродовж 2018-2020 років ініціювали фінансування цих робіт за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Про підозру повідомлено колишньому виконувачу обов’язків генерального директора та колишньому заступнику начальника відділу проєктування і підготовки будівництва комунального підприємства "Плесо" у зловживанні службовим становищем.

За вчинене правопорушення підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та штрафом.

Раніше мешканці ЖК у Києві не змогли привласнити набережну Дніпра. Верховний суд припинив володіння приватним товариством берегоукріплення в урочищі Берковщина у Києві. Це гідротехнічні споруди в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро загальною площею понад 2,3 тис. кв.м.