Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,02

EUR

48,17

--0,16

Готівковий курс:

USD

41,39

41,30

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві викрито розтрату 130 млн грн на набережній: екскерівникам КП "Плесо" оголосили підозру

набережна
Чиновники заплатили за набережну з бюджету / Офіс Генерального прокурора України

Колишні керівники комунального підприємства "Плесо" замість приватного забудовника, який мав фінансувати облаштування набережної, оплатили ці роботи з міського бюджету, що призвело до збитків для бюджету Києва на суму понад 103 млн грн. Їм  оголосили підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, приватний забудовник одного із столичних ЖК відповідно до умов інвестиційного договору мав профінансувати та здійснити роботи з облаштування набережної та берегоукріплення у межах 50-метрової прибережної смуги.

Фото 2 — У Києві викрито розтрату 130 млн грн на набережній: екскерівникам КП "Плесо" оголосили підозру

Водночас посадові особи КП "Плесо" безпідставно включили зазначений об’єкт до Програми економічного та соціального розвитку столиці та упродовж 2018-2020 років ініціювали фінансування цих робіт за рахунок коштів бюджету міста Києва. 

Про підозру повідомлено колишньому виконувачу обов’язків генерального директора та колишньому заступнику начальника відділу проєктування і підготовки будівництва комунального підприємства "Плесо" у зловживанні службовим становищем.

Фото 3 — У Києві викрито розтрату 130 млн грн на набережній: екскерівникам КП "Плесо" оголосили підозру

За вчинене правопорушення підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та штрафом.

Фото 4 — У Києві викрито розтрату 130 млн грн на набережній: екскерівникам КП "Плесо" оголосили підозру

Раніше мешканці ЖК у Києві не змогли привласнити набережну Дніпра. Верховний суд припинив володіння приватним товариством берегоукріплення в урочищі Берковщина у Києві. Це гідротехнічні споруди в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро загальною площею понад 2,3 тис. кв.м.

Автор:
Тетяна Бесараб