На будівництві Подільського мосту в Києві "відмили" понад 160 млн грн: підозрюють двох керівників

В Києві викрито масштабну схему відмивання 160 мільйонів гривень на будівництві Подільського мостового переходу через річку Дніпро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у січні 2023 року кілька компаній отримали кошти від субпідрядника будівництва мосту. Гроші перераховувалися начебто як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску, які фактично не виконувались.

Слідство встановило, що компанії-отримувачі не вели реальної господарської діяльності. Вони були створені лише для того, щоб приховати незаконне походження коштів і вивести їх у тінь.

Директорам цих підприємств вже повідомлено про підозру. Під час обшуків за їхнім місцем проживання правоохоронці вилучили фінансову документацію та засоби зв'язку.

Наразі триває досудове слідство. Слідчі Нацполіції спільно з прокурорами з'ясовують усі обставини справи та встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми. Також перевіряється законність дій посадових осіб комунального підприємства, яке виступало замовником робіт і розпорядником бюджетних коштів.

За інкримінованою статтею (ч. 3 ст. 209 КК України) винним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Будівництво мосту

Подільсько-Воскресенський міст — один із найвідоміших довгобудів столиці. Його будівництво триває вже понад два десятиліття.

Проєкт було включено до генерального плану Києва ще у 1986 році, а фактичні роботи стартували у 1993-му. Відтоді процес просувався з численними паузами, здебільшого через нестачу фінансування. До 2017 року міст був зведений більш ніж наполовину, а загальна сума витрат на той час перевищила 5 мільярдів гривень.

За інформацією прокуратури, через численні коригування кошторису загальна вартість будівництва на жовтень 2021 року зросла до 19,9 мільярда гривень. Згодом, у жовтні 2022-го, Київрада ухвалила рішення про виділення ще 183 мільйонів гривень із міського бюджету на завершення проєкту, що викликало стурбованість у міської прокуратури.

Міст неодноразово опинявся в центрі уваги правоохоронців у зв’язку з підозрами в корупції, розкраданні коштів, несплаті податків та зловживаннями під час реалізації проєкту.

Зокрема, в листопаді 2021 року Служба безпеки України заявила, що на будівництві мосту хотіли розікрасти 3 мільярди гривень. А в червні 2023 року на будівництві Подільського мосту виявили розкрадання ще 104 мільйонів гривень.