На строительстве Подольского моста "отмыли" более 160 млн грн: подозревают двух руководителей

В Киеве разоблачена масштабная схема отмывания 160 миллионов гривен на строительстве Подольского мостового перехода через реку Днепр.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в январе 2023 года несколько компаний получили средства от субподрядчика строительства моста. Деньги перечислялись как оплата за строительные работы по усилению грунтов под опорами моста и ликвидации намывок песка, которые фактически не выполнялись.

Следствие установило, что компании-получатели не вели реальную хозяйственную деятельность. Они были созданы только для того, чтобы скрыть незаконное происхождение и вывести их в тень.

Директорам этих предприятий уже доложено о подозрении. Во время обысков по месту жительства правоохранители изъяли финансовую документацию и средства связи.

В настоящее время продолжается досудебное следствие. Следователи Нацполиции совместно с прокурорами выясняют все обстоятельства дела и устанавливают других лиц, причастных к преступной схеме. Также проверяется законность действий должностных лиц коммунального предприятия, выступающего заказчиком работ и распорядителем бюджетных средств.

По инкриминируемой статье (ч. 3 ст. 209 УК Украины) виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Строительство моста

Подольско-Воскресенский мост – один из самых известных долгостроев столицы. Его строительство длится уже более двух десятилетий.

Проект был включен в генеральный план Киева еще в 1986 году, а фактические работы стартовали в 1993-м. С тех пор процесс продвигался с многочисленными паузами, в основном из-за нехватки финансирования. К 2017 году мост был возведен более чем наполовину, а общая сумма расходов к тому времени превысила 5 миллиардов гривен.

По информации прокуратуры, из-за многочисленных корректировок сметы общая стоимость строительства на октябрь 2021 года выросла до 19,9 миллиарда гривен. Впоследствии, в октябре 2022-го, Киевсовет принял решение о выделении еще 183 миллионов гривен из городского бюджета в завершение проекта, что вызвало обеспокоенность у городской прокуратуры.

Мост неоднократно оказывался в центре внимания правоохранителей в связи с подозрениями в коррупции, хищении средств, неуплате налогов и злоупотреблениями при реализации проекта.

В частности, в ноябре 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что на строительстве моста хотели разворовать 3 миллиарда гривен. А в июне 2023 года на строительстве Подольского моста обнаружили хищение еще 104 миллиона гривен.