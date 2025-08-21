Запланована подія 2

В Киеве разоблачена растрата 130 млн грн на набережной: экскеровникам КП "Плесо" объявили подозрение

Офис Генерального прокуроры Украины

Бывшие руководители коммунального предприятия "Плесо" вместо частного застройщика, который должен финансировать обустройство набережной, оплатили эти работы из городского бюджета, что привело к ущербу для бюджета Киева на сумму более 103 млн грн. Им объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, частный застройщик одного из столичных ЖК в соответствии с условиями инвестиционного договора должен был профинансировать и осуществить работы по обустройству набережной и берегоукрепления в пределах 50-метровой прибрежной полосы.

В то же время, должностные лица КП "Плесо" безосновательно включили указанный объект в Программу экономического и социального развития столицы и на протяжении 2018-2020 годов инициировали финансирование этих работ за счет средств бюджета города Киева.

О подозрении уведомлено бывший исполняющий обязанности генерального директора и бывший заместитель начальника отдела проектирования и подготовки строительства коммунального предприятия "Плесо" в злоупотреблении служебным положением.

За совершенное правонарушение подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и штрафом.

Ранее жители ЖК в Киеве не смогли присвоить набережную Днепра. Верховный суд прекратил владение частным обществом берегоукрепления в урочище Берковщина в Киеве. Это гидротехнические сооружения в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр общей площадью более 2,3 тыс. кв.

Автор:
Татьяна Бессараб