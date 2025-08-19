Запланована подія 2

Жители ЖК в Киеве не смогли присвоить набережную Днепра: детали

Верховный суд прекратил владение частным обществом берегоукрепления в урочище Берковщина в Киеве. Это гидротехнические сооружения в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр общей площадью более 2,3 тыс. кв.

об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Уточняется, что речь идет о набережной возле жилого комплекса по ул. Днепровской набережной, 14, что в Дарницком районе столицы. Название ЖК не указывается, однако по этому адресу находится жилой комплекс RiverStone.

По данным прокуратуры, владельцы гидросооружений установили шлагбаумы и ворота, перекрывая доступ к реке всем, кто не проживает в жилом комплексе.

Согласно технической документации, гидротехнические сооружения выполнены в виде набережной протяженностью почти 500 кв.м. Они выполняют функции защиты от размыва.

Но частное общество в 2020 году зарегистрировало на них право частной собственности. Вместе с тем указанные берегоукрепления расположены на коммунальном земельном участке прибрежной защитной полосы реки Днепр.

"В суде прокурор подчеркнул, что регистрация права частной собственности на гидросооружения приводит к выбытию земельного участка водного фонда из собственности территориальной общины и ограничивает для жителей беспрепятственный доступ к реке Днепр. Верховный суд согласился с доводами прокурора: право собственности на гидротехническое сооружение не может быть зарегистрировано ни за кем", - сказал он.

Там добавляют, что таким образом суд поставил точку по этому делу – доступ к набережной Днепра должны иметь все желающие, а не только жильцы одного жилого комплекса.

Напомним, в Киеве будут судить частного предпринимателя, построившего ресторанный комплекс на берегу Днепра в прибрежной защитной полосе Галерного залива.

Светлана Манько