Новини
Мешканці ЖК у Києві не змогли привласнити набережну Дніпра: деталі

Верховний суд припинив володіння приватним товариством берегоукріплення в урочищі Берковщина у Києві. Це гідротехнічні споруди в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро загальною площею понад 2,3 тис. кв.м.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Уточнюється, що йдеться про набережну неподалік житлового комплексу на вул. Дніпровській набережній, 14, що у Дарницькому районі столиці. Назва ЖК не зазначається, однак за цією адресою знаходиться  житловий комплекс RiverStone.

За даними прокуратури, власники гідроспоруд встановили шлагбауми та ворота, перекриваючи доступ до річки усім, хто не мешкає в житловому комплексі.

Згідно з технічною документацією, гідротехнічні споруди виконано у вигляді набережної довжиною майже 500 кв.м. Вони виконують функції захисту від розмиву.

Але приватне товариство у 2020 році зареєструвало на них право приватної власності. Разом із тим, вказані берегоукріплення розташовані на комунальній земельній ділянці прибережної захисної смуги річки Дніпро.

"У суді прокурор наголосив, що реєстрація права приватної власності на гідроспоруди призводить до вибуття земельної ділянки водного фонду з власності територіальної громади та обмежує для жителів безперешкодний доступ до річки Дніпро. Верховний суд погодився з доводами прокурора: право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстровано ні за ким", - наголошують у прокуратурі.

Там додають, що таким чином, суд поставив крапку у цій справі – доступ до набережної Дніпра повинні мати усі охочі, а не лише мешканці одного житлового комплексу.

Нагадаємо, у Києві судитимуть приватного підприємця, який збудував ресторанний комплекс на березі Дніпра в прибережній захисній смузі Галерної затоки.

Автор:
Світлана Манько