Корупція у будівництві житла для військових: НАБУ і САП викрили посадовця Міноборони

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили тимчасово виконуючого обов'язки начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони у корупції. Посадовця підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $1,3 млн від київського забудовника.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, підозрюваний обіцяв забезпечити забудовнику перемогу в конкурсі на зведення житла для військовослужбовців у Святошинському районі Києва.

Хабар планувалося передати кількома траншами через банківські комірки:

$100 тис. після початку конкурсу;

$400 тис. за підписання договору на будівництво;

$800 тис. після завершення першої черги будівництва.

Згодом забудовник запропонував зменшити суму до $1 млн, і передав перший транш. У червні 2025 року співучасників злочину затримали під час отримання частини хабара. Зібрані докази дозволили повідомити про підозру і самому посадовцю.

Дії кваліфіковано як отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна

Нагадаємо, 4 серпня НАБУ і САП повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ.