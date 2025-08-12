Коррупция в строительстве жилья для военных: НАБУ и САП разоблачили чиновника Минобороны

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили временно исполняющего обязанности начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны в коррупции. Чиновника подозревают в получении неправомерной выгоды в размере $1,3 млн от киевского застройщика.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

По данным следствия, подозреваемый обещал обеспечить застройщику победу в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих в Святошинском районе Киева.

Взятки планировалось передать несколькими траншами через банковские ячейки:

$100 тыс. после начала конкурса;

$400 тыс. за подписание договора на строительство;

$800 тыс. после завершения первой очереди строительства.

Впоследствии застройщик предложил снизить сумму до $1 млн, и передал первый транш. В июне 2025 года соучастники преступления были задержаны во время получения части взятки. Собранные улики позволили сообщить о подозрении и самому должностному лицу.

Действия квалифицированы как получение неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, 4 августа НАБУ и САП сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БПЛА и средств РЭБ.