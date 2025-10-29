Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,34

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Киянин незаконно збудував приміщення біля озера Тельбін та здав його в оренду під клініку

нацполіція
Киянин без дозволів побудував приміщення у прибережній зоні озера Тельбін та здав його в оренду під клініку / Нацполіція

63-річного директора підприємства  підозрюють в самовільному захопленні землі на березі озера Тельбин у Києві.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють пресслужби Київської міської прокуратури та Нацполіції.

Слідством встановлено, що підозрюваний – директор товариства з обмеженою відповідальністю без будь-яких дозволів захопив земельну ділянку на вулиці Березняківській, поруч із озером Тельбін.

Фото 2 — Киянин незаконно збудував приміщення біля озера Тельбін та здав його в оренду під клініку

Ця територія входить до прибережної зони захисної смуги, де будь-яке будівництво заборонене.  

Не маючи жодних дозвільних документів, чоловік звів на зайнятій землі нежитлове приміщення, прибудоване до вже існуючої будівлі, яка перебуває у його власності.

Після завершення будівництва незаконно зведений об’єкт він повністю передав в оренду приватній медичній клініці та щомісяця незаконно отримував більше  400 тисяч гривень орендної плати.

Наразі слідчі встановлюють розмір завданих збитків та вживають заходів для арешту незаконно зведеного об’єкта нерухомості.

Фото 3 — Киянин незаконно збудував приміщення біля озера Тельбін та здав його в оренду під клініку

Чоловіку повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва захистили від забудови земельну ділянку, на якій знаходиться водонапірна вежа - об’єкт культурної спадщини.

Автор:
Світлана Манько