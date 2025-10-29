Киянин незаконно збудував приміщення біля озера Тельбін та здав його в оренду під клініку

63-річного директора підприємства підозрюють в самовільному захопленні землі на березі озера Тельбин у Києві.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють пресслужби Київської міської прокуратури та Нацполіції.

Слідством встановлено, що підозрюваний – директор товариства з обмеженою відповідальністю без будь-яких дозволів захопив земельну ділянку на вулиці Березняківській, поруч із озером Тельбін.

Ця територія входить до прибережної зони захисної смуги, де будь-яке будівництво заборонене.

Не маючи жодних дозвільних документів, чоловік звів на зайнятій землі нежитлове приміщення, прибудоване до вже існуючої будівлі, яка перебуває у його власності.

Після завершення будівництва незаконно зведений об’єкт він повністю передав в оренду приватній медичній клініці та щомісяця незаконно отримував більше 400 тисяч гривень орендної плати.

Наразі слідчі встановлюють розмір завданих збитків та вживають заходів для арешту незаконно зведеного об’єкта нерухомості.

Чоловіку повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва захистили від забудови земельну ділянку, на якій знаходиться водонапірна вежа - об’єкт культурної спадщини.