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Киевский фуникулер закроют на плановый ремонт: когда возобновят работу
Киевский фуникулер временно прекратит работу с 13 июля по 21 августа из-за проведения ежегодного планового ремонта. При работе специалисты проверят техническое состояние инфраструктуры, подвижного состава и ключевых систем, необходимых для безопасной эксплуатации объекта.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Киевский фуникулер временно закроют
Во время ремонта специалисты выполнят ряд работ, в частности:
- отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы;
- проведут осмотр тягового троса с последующим его укорочением;
- обследуют контактную сеть и выполнят ее натяжение;
- проверят состояние шпал и при необходимости частично их заменят;
- обновят предупредительную разметку на лестничных маршах станций;
- проведут малярные и слесарные работы с кузовами вагонов, а также частичный ремонт двери;
- выполнят дефектоскопию сварных швов;
- частично обновят обшивки пассажирских сидений и проведут полную очистку салонов;
- проверят и отрегулируют пневматические системы вагонов;
- обеспечат надлежащее санитарно-техническое состояние вестибюлей станций.
Кроме того, после проведения ремонтных работ вагоны фуникулера пройдут статические и динамические испытания по повышенной нагрузке.
В "Киевпасстрансе" объяснили, что из-за сложности тросовой системы и значительного веса вагонов демонтаж подвижного состава не будет осуществляться. Все необходимые работы будут производиться непосредственно на станциях и в межстанционной зоне.
Ежегодный плановый ремонт фуникулера проводится в соответствии с нормативно-технической документацией объекта и необходим для обеспечения его безопасной эксплуатации.
Напомним, с 22 июня по 15 июля на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева будут частично ограничивать движение транспорта .