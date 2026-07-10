Киевский фуникулер закроют на плановый ремонт: когда возобновят работу

Киевский фуникулер временно прекратит работу с 13 июля по 21 августа из-за проведения ежегодного планового ремонта. При работе специалисты проверят техническое состояние инфраструктуры, подвижного состава и ключевых систем, необходимых для безопасной эксплуатации объекта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Киевский фуникулер временно закроют

Во время ремонта специалисты выполнят ряд работ, в частности:

отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы;

проведут осмотр тягового троса с последующим его укорочением;

обследуют контактную сеть и выполнят ее натяжение;

проверят состояние шпал и при необходимости частично их заменят;

обновят предупредительную разметку на лестничных маршах станций;

проведут малярные и слесарные работы с кузовами вагонов, а также частичный ремонт двери;

выполнят дефектоскопию сварных швов;

частично обновят обшивки пассажирских сидений и проведут полную очистку салонов;

проверят и отрегулируют пневматические системы вагонов;

обеспечат надлежащее санитарно-техническое состояние вестибюлей станций.

Кроме того, после проведения ремонтных работ вагоны фуникулера пройдут статические и динамические испытания по повышенной нагрузке.

В "Киевпасстрансе" объяснили, что из-за сложности тросовой системы и значительного веса вагонов демонтаж подвижного состава не будет осуществляться. Все необходимые работы будут производиться непосредственно на станциях и в межстанционной зоне.

Ежегодный плановый ремонт фуникулера проводится в соответствии с нормативно-технической документацией объекта и необходим для обеспечения его безопасной эксплуатации.

Напомним, с 22 июня по 15 июля на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева будут частично ограничивать движение транспорта .