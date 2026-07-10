Київський фунікулер закриють на плановий ремонт: коли відновлять роботу

Київський фунікулер тимчасово припинить роботу з 13 липня до 21 серпня через проведення щорічного планового ремонту. Під час робіт фахівці перевірять технічний стан інфраструктури, рухомого складу та ключових систем, необхідних для безпечної експлуатації об’єкта.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Київський фунікулер тимчасово закриють

Під час ремонту фахівці виконають низку робіт, зокрема:

відремонтують машинну, компресорну та тиристорну зали;

проведуть огляд тягового троса з подальшим його укороченням;

обстежать контактну мережу та виконають її натяг;

перевірять стан шпал і за необхідності частково їх замінять;

оновлять попереджувальну розмітку на сходових маршах станцій;

проведуть малярні та слюсарні роботи з кузовами вагонів, а також частковий ремонт дверей;

виконають дефектоскопію зварних швів;

частково оновлять обшивки пасажирських сидінь та проведуть повне очищення салонів;

перевірять і відрегулюють пневматичні системи вагонів;

забезпечать належний санітарно-технічний стан вестибюлів станцій.

Крім того, після проведення ремонтних робіт вагони фунікулера пройдуть статичні та динамічні випробування з підвищеним навантаженням.

У "Київпастрансі" пояснили, що через складність тросової системи та значну вагу вагонів демонтаж рухомого складу не здійснюватимуть. Усі необхідні роботи проводитимуть безпосередньо на станціях і в міжстанційній зоні.

Щорічний плановий ремонт фунікулера проводиться відповідно до нормативно-технічної документації об’єкта та є необхідним для забезпечення його безпечної експлуатації.

Нагадаємо, з 22 червня до 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту.