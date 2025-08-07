- Категория
Китай ограничивает экспорт редкоземельных минералов в США: давление усиливается в преддверии торгового соглашения
Пекин сдерживает экспорт стратегически важных минералов в США, оказывая давление на американскую сторону в переговорах по новому торговому соглашению. Ограничения затрагивают критически важные материалы для военно-промышленного комплекса, микроэлектроники и аэрокосмической отрасли. Крайний срок заключения сделки – 12 августа.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Axios и WSJ.
Сейчас основной фокус на переговорах – редкоземельные минералы, в том числе поставки магнитов, необходимых для военной продукции США.
Временное тарифное соглашение между Китаем и США завершается 12 августа. Пекин стремится к сохранению или снижению пошлин (сейчас — 30%), а Вашингтон требует отмены экспортных ограничений на ключевые минералы.
Официально прогресс есть , но финальный текст соглашения до сих пор не согласован. Торговый представитель США Джемисон Грир отметил: «Мы на полпути к возвращению полного экспорта магнитов в США».
Что происходит с поставками
Китай удерживает до 90% мирового рынка редкоземельных минералов, и в последние месяцы значительно усилил контроль за их экспортом.
Оборонные компании на Западе уже ощущают последствия. Один из американских подрядчиков, поставляющий компоненты для дронов Минобороны США, сообщил о двухмесячной задержке выполнения контрактов из-за дефицита магнитов.
Цены стремительно растут :
- отдельные минералы подорожали в пять раз с начала года;
- самарий - в 60 раз в некоторых сделках;
- в результате растет себестоимость готовой военной продукции.
Почему это критически важно
Редкоземельные элементы — ключевое сырье для ВПК , используемое в:
- дронах и их двигателях
- системах наведения
- приборах ночного видения
- спутниках
- реактивных истребителях
Мировой рынок редкоземельных минералов в 2024 году оценивался в $12,4 млрд (IMARC Group), однако его стратегическая важность значительно превышает стоимостный объем из-за зависимости от него целых секторов экономики.
Несмотря на усилия США по локализации добычи (например, июльская инвестиция Пентагона в $400 млн), альтернативы китайским поставкам пока нет. Повышение самодостаточности займет годы.
Украинский контекст
В условиях глобальной борьбы за минеральные ресурсы Украина стала более заметна на карте поставщиков. Ограничения Китая стали дополнительным фактором, который ускорил переговоры по разработке месторождений критических минералов в Украине.
Для украинских компаний это:
- потенциальное окно возможностей для экспорта
- повод для переоценки своих ресурсов и запасов
- шанс привлечь инвестиции в добывающий сектор
Вывод для бизнеса:
Ситуация с Китаем и США подтверждает: геополитика оказывает прямое влияние на поставки, себестоимость, логистику и планирование в ключевых отраслях — от ВПК до высоких технологий. Компаниям следует следить не только за ценами, но и за источником поставок и политическим фоном.