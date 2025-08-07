Китай ограничивает экспорт редкоземельных минералов в США: давление усиливается в преддверии торгового соглашения

Пекин сдерживает экспорт стратегически важных минералов в США, оказывая давление на американскую сторону в переговорах по новому торговому соглашению. Ограничения затрагивают критически важные материалы для военно-промышленного комплекса, микроэлектроники и аэрокосмической отрасли. Крайний срок заключения сделки – 12 августа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Axios и WSJ.

Сейчас основной фокус на переговорах – редкоземельные минералы, в том числе поставки магнитов, необходимых для военной продукции США.

Временное тарифное соглашение между Китаем и США завершается 12 августа. Пекин стремится к сохранению или снижению пошлин (сейчас — 30%), а Вашингтон требует отмены экспортных ограничений на ключевые минералы.

Официально прогресс есть , но финальный текст соглашения до сих пор не согласован. Торговый представитель США Джемисон Грир отметил: «Мы на полпути к возвращению полного экспорта магнитов в США».

Что происходит с поставками

Китай удерживает до 90% мирового рынка редкоземельных минералов, и в последние месяцы значительно усилил контроль за их экспортом.

Оборонные компании на Западе уже ощущают последствия. Один из американских подрядчиков, поставляющий компоненты для дронов Минобороны США, сообщил о двухмесячной задержке выполнения контрактов из-за дефицита магнитов.

Цены стремительно растут :

отдельные минералы подорожали в пять раз с начала года;

самарий - в 60 раз в некоторых сделках;

в результате растет себестоимость готовой военной продукции.

Почему это критически важно

Редкоземельные элементы — ключевое сырье для ВПК , используемое в:

дронах и их двигателях

системах наведения

приборах ночного видения

спутниках

реактивных истребителях

Мировой рынок редкоземельных минералов в 2024 году оценивался в $12,4 млрд (IMARC Group), однако его стратегическая важность значительно превышает стоимостный объем из-за зависимости от него целых секторов экономики.

Несмотря на усилия США по локализации добычи (например, июльская инвестиция Пентагона в $400 млн), альтернативы китайским поставкам пока нет. Повышение самодостаточности займет годы.

Украинский контекст

В условиях глобальной борьбы за минеральные ресурсы Украина стала более заметна на карте поставщиков. Ограничения Китая стали дополнительным фактором, который ускорил переговоры по разработке месторождений критических минералов в Украине.

Для украинских компаний это:

потенциальное окно возможностей для экспорта

повод для переоценки своих ресурсов и запасов

шанс привлечь инвестиции в добывающий сектор

Вывод для бизнеса:

Ситуация с Китаем и США подтверждает: геополитика оказывает прямое влияние на поставки, себестоимость, логистику и планирование в ключевых отраслях — от ВПК до высоких технологий. Компаниям следует следить не только за ценами, но и за источником поставок и политическим фоном.