Китай обмежує експорт рідкісноземельних мінералів до США: тиск посилюється напередодні торговельної угоди
Пекін стримує експорт стратегічно важливих мінералів до США, створюючи тиск на американську сторону в переговорах щодо нової торговельної угоди. Обмеження торкаються критично важливих матеріалів для військово-промислового комплексу, мікроелектроніки та аерокосмічної галузі. Крайній термін укладання угоди — 12 серпня.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Axios та WSJ.
Зараз основний фокус на переговорах — рідкісноземельні мінерали, зокрема постачання магнітів, необхідних для військової продукції США.
Тимчасова тарифна угода між Китаєм і США завершується 12 серпня. Пекін прагне збереження або зниження мит (зараз — 30%), натомість Вашингтон вимагає скасування експортних обмежень на ключові мінерали.
Офіційно прогрес є, але фінальний текст угоди досі не погоджено. Торговельний представник США Джемісон Грір зазначив: «Ми на півдорозі до повернення повного експорту магнітів до США».
Що відбувається з поставками
Китай утримує до 90% світового ринку рідкісноземельних мінералів, і останні місяці значно посилив контроль за їх експортом.
Оборонні компанії на Заході вже відчувають наслідки. Один з американських підрядників, що постачає компоненти для дронів Міноборони США, повідомив про двомісячну затримку виконання контрактів через дефіцит магнітів.
Ціни стрімко зростають:
- окремі мінерали подорожчали у 5 разів з початку року;
- самарій — у 60 разів у деяких угодах;
- в результаті зростає собівартість готової військової продукції.
Чому це критично важливо
Рідкісноземельні елементи — ключова сировина для ВПК, використовується у:
- дронах та їх двигунах
- системах наведення
- приладах нічного бачення
- супутниках
- реактивних винищувачах
Світовий ринок рідкісноземельних мінералів у 2024 році оцінювався у $12,4 млрд (IMARC Group), однак його стратегічна важливість значно перевищує вартісний обсяг через залежність від нього цілих секторів економіки.
Попри зусилля США щодо локалізації видобутку (наприклад, липнева інвестиція Пентагону в $400 млн), альтернативи китайським поставкам поки що немає. Підвищення самодостатності займе роки.
Український контекст
В умовах глобальної боротьби за мінеральні ресурси Україна стала більш помітною на карті постачальників. Обмеження з боку Китаю стали додатковим чинником, який пришвидшив переговори щодо розробки родовищ критичних мінералів в Україні.
Для українських компаній це:
- потенційне вікно можливостей для експорту
- привід для переоцінки своїх ресурсів і запасів
- шанс залучити інвестиції у видобувний сектор
Висновок для бізнесу:
Ситуація з Китаєм та США підтверджує: геополітика прямо впливає на постачання, собівартість, логістику та планування у ключових галузях — від ВПК до високих технологій. Компаніям варто слідкувати не лише за цінами, а й за джерелом поставок і політичним тлом.