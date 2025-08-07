Китай обмежує експорт рідкісноземельних мінералів до США: тиск посилюється напередодні торговельної угоди

Пекін стримує експорт стратегічно важливих мінералів до США, створюючи тиск на американську сторону в переговорах щодо нової торговельної угоди. Обмеження торкаються критично важливих матеріалів для військово-промислового комплексу, мікроелектроніки та аерокосмічної галузі. Крайній термін укладання угоди — 12 серпня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Axios та WSJ.

Зараз основний фокус на переговорах — рідкісноземельні мінерали, зокрема постачання магнітів, необхідних для військової продукції США.

Тимчасова тарифна угода між Китаєм і США завершується 12 серпня. Пекін прагне збереження або зниження мит (зараз — 30%), натомість Вашингтон вимагає скасування експортних обмежень на ключові мінерали.

Офіційно прогрес є, але фінальний текст угоди досі не погоджено. Торговельний представник США Джемісон Грір зазначив: «Ми на півдорозі до повернення повного експорту магнітів до США».

Що відбувається з поставками

Китай утримує до 90% світового ринку рідкісноземельних мінералів, і останні місяці значно посилив контроль за їх експортом.

Оборонні компанії на Заході вже відчувають наслідки. Один з американських підрядників, що постачає компоненти для дронів Міноборони США, повідомив про двомісячну затримку виконання контрактів через дефіцит магнітів.

Ціни стрімко зростають:

окремі мінерали подорожчали у 5 разів з початку року;

самарій — у 60 разів у деяких угодах;

в результаті зростає собівартість готової військової продукції.

Чому це критично важливо

Рідкісноземельні елементи — ключова сировина для ВПК, використовується у:

дронах та їх двигунах

системах наведення

приладах нічного бачення

супутниках

реактивних винищувачах

Світовий ринок рідкісноземельних мінералів у 2024 році оцінювався у $12,4 млрд (IMARC Group), однак його стратегічна важливість значно перевищує вартісний обсяг через залежність від нього цілих секторів економіки.

Попри зусилля США щодо локалізації видобутку (наприклад, липнева інвестиція Пентагону в $400 млн), альтернативи китайським поставкам поки що немає. Підвищення самодостатності займе роки.

Український контекст

В умовах глобальної боротьби за мінеральні ресурси Україна стала більш помітною на карті постачальників. Обмеження з боку Китаю стали додатковим чинником, який пришвидшив переговори щодо розробки родовищ критичних мінералів в Україні.

Для українських компаній це:

потенційне вікно можливостей для експорту

привід для переоцінки своїх ресурсів і запасів

шанс залучити інвестиції у видобувний сектор

Висновок для бізнесу:

Ситуація з Китаєм та США підтверджує: геополітика прямо впливає на постачання, собівартість, логістику та планування у ключових галузях — від ВПК до високих технологій. Компаніям варто слідкувати не лише за цінами, а й за джерелом поставок і політичним тлом.