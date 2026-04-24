"Клуб белого бизнеса": какие сферы деятельности и география компаний из перечня

По данным Государственной налоговой службы, более 8,9 тысяч участников насчитывает "Клуб белого бизнеса" по состоянию на апрель 2026 года. Это на 18% больше чем в конце 2025 года. Большинство из них работают в сфере розничной и оптовой торговли, ремонта транспорта и агросферы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

8 991 участник находится в "Клубе белого бизнеса". Это на 18% больше, чем к концу 2025 года. В список попадают те, кто работает "в белую": платят налоги, отчитываются и не имеют связей с Россией.

Какие сферы деятельности

93% списка формируют компании — 8410 бизнесов, однако у 42 компаний из них скрыты данные. Почти все компании имеют активный статус: 8360 зарегистрированы и работают, только единицы находятся в состоянии прекращения, банкротства или ликвидации.

Больше всего компаний работает в сфере торговли и ремонта транспорта – 1 773 предприятия или 21%. Почти догоняет аграрный сектор — 1652 компании (20%), а перерабатывающая промышленность насчитывает 1453 бизнеса (17%).

География "белого" бизнеса

Каждый пятый участник белого клуба среди компаний зарегистрирован в Киеве – 1 921 дело. Следуют Днепропетровщина (774 бизнеса), Львовщина (638), Киевщина (609) и Харьковщина (428).

Кто в списке

Среди участников Клуба 100 компаний входят в финансово-промышленные группы, еще 124 — связаны с ними. Самое большое представительство имеет группа АТБ - 9 компаний с суммарным доходом более 273 млрд грн. Следуют " Западнаядрасервис" - 7 компаний с доходом 6,77 млрд и МХП - 6 компаний с общим доходом 39,78 млрд. В пятерку лидеров также попали группа Пинчуков и группа братьев Супруненко.

Кроме крупных компаний, в списке есть и малый и средний бизнес — 581 ФЛП Большинство участников зарегистрировано в Киеве — 76 предпринимателей (13%), далее следуют Днепропетровская (12%) и Львовская области (10%).

Преимущества для участников

Основные преимущества для участников перечня включают: - мораторий на проведение некоторых видов документальных проверок; сокращение сроков камеральных и документальных проверок для получения бюджетного возмещения НДС; закрепление за плательщиком комплаенса-менеджера для быстрой коммуникации с налоговой.

Для включения в список предприятие должно соответствовать критериям уровня уплаты налогов (на прибыль, НДС) и средней заработной платы, которая должна быть не ниже средней по отрасли в регионе с коэффициентом 1,1.

Верховная Рада 3 декабря 2025 приняла изменения в законодательство, которые расширяют критерии для вступления в перечень плательщиков с высоким налоговым доверием. Новые нормы устраняют технические препятствия, обнаруженные при практическом применении правил.

Теперь компании могут попасть в список даже при наличии незначительных нарушений за последние три месяца. Главным условием является полная уплата штрафа. Также обновлены правила для предприятий, работающих в уникальных отраслях. Если компания является единственным представителем отрасли в регионе, уровень зарплаты будет сравниваться со средним показателем по стране в этой сфере. Если же предприятие единственное в своей отрасли в пределах всей Украины, оно должно обеспечивать среднюю зарплату не ниже двух минимальных выплат, установленных на 1 января отчетного года.

