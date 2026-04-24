Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Клуб белого бизнеса": какие сферы деятельности и география компаний из перечня

налоги
На 18% вырос "Клуб белого бизнеса" / Depositphotos

По данным Государственной налоговой службы, более 8,9 тысяч участников насчитывает "Клуб белого бизнеса" по состоянию на апрель 2026 года. Это на 18% больше чем в конце 2025 года. Большинство из них работают в сфере розничной и оптовой торговли, ремонта транспорта и агросферы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

8 991 участник находится в "Клубе белого бизнеса". Это на 18% больше, чем к концу 2025 года. В список попадают те, кто работает "в белую": платят налоги, отчитываются и не имеют связей с Россией.

Какие сферы деятельности

93% списка формируют компании — 8410 бизнесов, однако у 42 компаний из них скрыты данные. Почти все компании имеют активный статус: 8360 зарегистрированы и работают, только единицы находятся в состоянии прекращения, банкротства или ликвидации.

Больше всего компаний работает в сфере торговли и ремонта транспорта – 1 773 предприятия или 21%. Почти догоняет аграрный сектор — 1652 компании (20%), а перерабатывающая промышленность насчитывает 1453 бизнеса (17%).

География "белого" бизнеса

Каждый пятый участник белого клуба среди компаний зарегистрирован в Киеве – 1 921 дело. Следуют Днепропетровщина (774 бизнеса), Львовщина (638), Киевщина (609) и Харьковщина (428).

Кто в списке

Среди участников Клуба 100 компаний входят в финансово-промышленные группы, еще 124 — связаны с ними. Самое большое представительство имеет   группа АТБ - 9 компаний с суммарным доходом более 273 млрд грн. Следуют " Западнаядрасервис" - 7 компаний с доходом 6,77 млрд и МХП - 6 компаний с общим доходом 39,78 млрд. В пятерку лидеров также попали   группа Пинчуков   и группа братьев Супруненко.

Кроме крупных компаний, в списке есть и малый и средний бизнес — 581 ФЛП Большинство участников зарегистрировано в Киеве — 76 предпринимателей (13%), далее следуют Днепропетровская (12%) и Львовская области (10%).

Преимущества для участников

Основные преимущества для участников перечня включают: - мораторий на проведение некоторых видов документальных проверок; сокращение сроков камеральных и документальных проверок для получения бюджетного возмещения НДС; закрепление за плательщиком комплаенса-менеджера для быстрой коммуникации с налоговой.

Для включения в список предприятие должно соответствовать критериям уровня уплаты налогов (на прибыль, НДС) и средней заработной платы, которая должна быть не ниже средней по отрасли в регионе с коэффициентом 1,1.

Верховная Рада 3 декабря 2025 приняла изменения в законодательство, которые расширяют критерии для вступления в перечень плательщиков с высоким налоговым доверием. Новые нормы устраняют технические препятствия, обнаруженные при практическом применении правил.

Теперь   компании могут попасть в список   даже при наличии незначительных нарушений за последние три месяца. Главным условием является полная уплата штрафа. Также обновлены правила для предприятий, работающих в уникальных отраслях. Если компания является единственным представителем отрасли в регионе, уровень зарплаты будет сравниваться со средним показателем по стране в этой сфере. Если же предприятие единственное в своей отрасли в пределах всей Украины, оно должно обеспечивать среднюю зарплату не ниже двух минимальных выплат, установленных на 1 января отчетного года.

О том, как меняется работа предприятия после попадания в " Клуб белого бизнеса", читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько