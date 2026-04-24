"Клуб білого бізнесу": які сфери діяльності та географія компаній з переліку

За даними Державної податкової служби, понад 8,9 тисячі учасників нараховує “Клуб білого бізнесу” станом на квітень 2026 року. Це на 18% більше, ніж у кінці 2025 року. Більшість з них працює у сфері роздрібної та оптової торгівлі, ремонту транспорту та агросфері.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

8 991 учасник перебуває наразі у "Клубі білого бізнесу". Це на 18% більше, ніж на кінець 2025 року. У перелік потрапляють ті, хто працює “в білу”: платять податки, звітують і не мають зв’язків з Росією.

Які сфери діяльності

93% списку формують компанії — 8 410 бізнесів, проте у 42 компаній з них приховані дані. Майже всі компанії мають активний статус: 8 360 зареєстровані та працюють, лише одиниці перебувають у стані припинення, банкрутства чи ліквідації.

Найбільше компаній працює у сфері торгівлі та ремонту транспорту — 1 773 підприємства або 21%. Майже наздоганяє аграрний сектор — 1 652 компанії (20%), а переробна промисловість налічує 1 453 бізнеси (17%).

Географія "білого" бізнесу

Кожен п’ятий учасник білого клубу серед компаній зареєстрований у Києві — 1 921 справа. Наслідує Дніпропетровщина (774 бізнеси), Львівщина (638), Київщина (609) та Харківщина (428).

Хто у списку

Серед учасників Клубу 100 компаній входять до фінансово-промислових груп, ще 124 — пов’язані з ними. Найбільше представництво має група АТБ — 9 компаній із сумарним доходом понад 273 млрд грн. Наслідують "Західнадрасервіс" — 7 компаній з доходом 6,77 млрд та МХП — 6 компаній з загальним доходом 39,78 млрд. До п’ятірки лідерів також потрапили група Пінчуків та група братів Супруненків.

Окрім великих компаній, у списку є і малий та середній бізнес — 581 ФОП Більшість учасників зареєстровано у Києві — 76 підприємців (13%), далі йдуть Дніпропетровська (12%) та Львівська області (10%).

Переваги для учасників

Основні переваги для учасників переліку включають: мораторій на проведення деяких видів документальних перевірок; скорочення термінів камеральних та документальних перевірок для отримання бюджетного відшкодування ПДВ; закріплення за платником комплаєнс-менеджера для швидкої комунікації з податковою.

Для включення до списку підприємство має відповідати критеріям щодо рівня сплати податків (на прибуток, ПДВ) та середньої заробітної плати, яка має бути не нижчою за середню по галузі в регіоні з коефіцієнтом 1,1.

Верховна Рада 3 грудня 2025 року ухвалила зміни до законодавства, які розширюють критерії для вступу до переліку платників із високою податковою довірою. Нові норми усувають технічні перешкоди, виявлені під час практичного застосування правил.

Відтепер компанії можуть потрапити до переліку навіть за наявності незначних порушень протягом останніх трьох місяців. Головною умовою є повна сплата штрафу. Також оновлено правила для підприємств, які працюють в унікальних галузях. Якщо компанія є єдиним представником галузі в регіоні, рівень зарплати порівнюватимуть із середнім показником по країні у цій сфері. Якщо ж підприємство є єдиним у своїй галузі в межах усієї України, воно має забезпечувати середню зарплату не нижче двох мінімальних виплат, встановлених на 1 січня звітного року.

