Когда за долги могут забрать жилье: Минюст разъяснил новые правила

Министерство юстиции Украины сообщило об ограничении на изъятие имущества граждан при исполнении судебных решений. Закон гарантирует сохранность жилья и необходимых вещей даже при наличии долгов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на разъяснение ведомства.

Главное изменение касается суммы долга, по которой человек может потерять крышу над головой. Раньше исполнители могли претендовать на единственное жилье при задолженности в 20 минимальных зарплат, но теперь этот порог выросли до 50 минимальных зарплат.

Какое имущество запрещено изымать

Исполнители не имеют права забирать вещи, необходимые для нормальной жизни. В список неприкосновенного имущества входят:

Личные вещи: одежда, обувь, гигиены и лекарства.

Бытовые условия: минимальный набор мебели, постельное белье и питание.

Средства к существованию: инструменты для заработка и топливо для отопления или приготовления пищи.

Льготы для военных и жителей зон конфликта

В период войны действуют особые правила защиты. Военнослужащие могут не волноваться за свое единственное жилье - его запрещено взимать в течение всего военного положения и года после его отмены.

Также граждане с арестованными счетами имеют право ежемесячно тратить на них сумму до двух минимальных зарплат. Для жителей оккупированных территорий предусмотрена отмена арестов по делам о долгах за коммунальные услуги.

Напомним, эти изменения внедряются параллельно с реформой, поскольку Верховная Рада приняла закон о цифровизации исполнительного производства. Это позволит автоматизировать обмен данными между банками и исполнителями, чтобы быстрее накладывать и снимать аресты со счетов.

Кроме того, новый евроинтеграционный закон поможет искать имущество должников через электронные реестры, что упростит работу государственных органов. При этом специалисты успокаивают, что полной автоматизации взыскания долгов не будет, а цифровизация только уберет бумажную волокиту и уменьшит коррупционные риски.