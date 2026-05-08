Коли за борги можуть забрати житло: Мін'юст роз'яснив нові правила

Міністерство юстиції України повідомило про обмеження на вилучення майна громадян під час виконання судових рішень. Закон гарантує збереження житла та необхідних речей навіть за наявності боргів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на роз'яснення відомства.

Головна зміна стосується суми боргу, через яку людина може втратити дах над головою. Раніше виконавці могли претендувати на єдине житло при заборгованості у 20 мінімальних зарплат, але тепер цей поріг зросли до 50 мінімальних зарплат.

Яке майно заборонено вилучати

Виконавці не мають права забирати речі, які необхідні для нормального життя. До переліку недоторканного майна входять:

Особисті речі: одяг, взуття, засоби гігієни та ліки.

Побутові умови: мінімальний набір меблів, постільна білизна та продукти харчування.

Засоби до існування: інструменти для заробітку та паливо для опалення оселі чи приготування їжі.

Пільги для військових та мешканців зон конфлікту

На період війни діють особливі правила захисту. Військовослужбовці можуть не хвилюватися за своє єдине житло — його заборонено стягувати протягом усього воєнного стану та року після його скасування.

Також громадяни з арештованими рахунками мають право щомісяця витрачати з них суму до двох мінімальних зарплат. Для мешканців окупованих територій передбачено скасування арештів у справах про борги за комунальні послуги.

Нагадаємо, ці зміни впроваджуються паралельно з реформою, оскільки Верховна Рада ухвалила закон про цифровізацію виконавчого провадження. Це дозволить автоматизувати обмін даними між банками та виконавцями, щоб швидше накладати й знімати арешти з рахунків.

Крім того, новий євроінтеграційний закон допоможе шукати майно боржників через електронні реєстри, що спростить роботу державним органам. При цьому фахівці заспокоюють, що повної автоматизації стягнення боргів не буде, а цифровізація лише прибере паперову тяганину та зменшить корупційні ризики