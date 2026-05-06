С одной гривны долга взимают всего 1,5 копейки

29,63 млрд грн долга удалось взыскать исполнительным службам в 2025 году. Это на 16% больше, чем в 2024 году. В общей сложности более 6,3 млн. исполнительных производств на сумму 2,32 трлн грн было передано на исполнение. Почти половина всех производств завершена, однако взыскать средства удалось только в трети случаев. В среднем с одной гривны долга в прошлом году реально взимали лишь 1,5 копейки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Удалось взыскать средства только в трети случаев

Отмечается, что более 6,3 млн. исполнительных производств на сумму 2,32 трлн грн приняли к работе государственные и частные исполнители в прошлом году. Половина из них поступила на исполнение в 2025 году, остальные тянутся с предыдущих лет. В целом новых производств уменьшилось на 3% к 2024 году.

За год завершено 3,03 млн исполнительных производств, однако реально удалось взыскать средства только в трети случаев.

Почему официальная статистика отличается от реального уровня взыскания

4,94 млн производств на сумму 1,84 трлн грн было передано государственным исполнителям. Частные исполнители получили 1,36 млн производств на сумму более 471 млрд грн. Государственные исполнители выполнили каждое четвертое производство, в то время как частные — каждое пятое. Однако если смотреть на суммы, то частные исполнители смогли взыскать 3% от заявленных сумм (12,46 млрд грн), тогда как государственные — всего 1% (17,17 млрд грн).

Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко отмечает, что реальный уровень взыскания значительно выше: из условной тысячи документов выполняется примерно 300-400, то есть 30-40%.

Такая низкая эффективность в статистике в значительной степени объясняется наличием так называемых "мертвых долгов" - сумм, которые фактически невозможно взыскать. Именно они существенно уродуют общую картину. Если же отделить такие долги, то реальный уровень исполнения выглядит существенно выше.

"Часть дел — это те, которые в принципе не могут быть выполнены сейчас: либо из-за действия мораториев, которых сейчас около 25, либо, например, по делам о возмещении ущерба, причиненного войной РФ. Для кейсов из РФ, по моему мнению, вообще должен быть отдельный механизм — например, реестр ущерба, который возмещается. Это не совсем вопрос исполнительного производства в классическом виде", - отмечает Гайченко.

Частный исполнитель Андрей Авторгов также объясняет низкий процент взыскания значительной долей "замороженных" сумм, фактически невозможно выполнить — в частности, долгами РФ перед украинцами. Кроме того, по его мнению, на статистику повлияли изменения в процессах взыскания после начала полномасштабного вторжения: даже имеющие ресурсы должники нередко уклоняются от исполнения решений, пользуясь несовершенством законодательства и мораториями.

"С начала полномасштабного вторжения государство больше заботилось о проблемах должников, а не взыскателей, вводя все новые и новые запреты и моратории на исполнение. Бессистемный подход к реформе исполнения судебных решений, дальнейшее промедление с уравнением полномочий частных и государственных исполнителей и возложение механизмов принудительного исполнения исключительно имущественного характера", - считает Авторгов.

На фоне этих проблем Верховная Рада приняла закон о цифровизации исполнительного производства, который должен изменить подходы к взысканию. По словам Гайченко, закон позволит автоматизировать часть процессов, снизить задержки с взысканием и разблокированием счетов, а также снизить уровень бытовой коррупции. Ключевое изменение – подключение всех банков к системе АСВП (Автоматизированная система исполнительного производства). В настоящее время к ней подключено около половины банков, автоматически выполняющих постановления об аресте. Другие работают в бумажном формате, что может затягивать процесс и давать должнику возможность избежать взыскания.

Авторгов же относится к изменениям сдержанно. По его мнению, цифровизация как таковая не может быть самостоятельной целью реформирования законодательства об исполнительном производстве, хотя ее роль очень важна.

"Эти изменения не столько о цифровизации, сколько о дальнейшем движении к так называемой "регистрово-ограничительной" модели, где усиливаются последствия внесения в Реестр должников и ограничивается возможность распоряжаться имуществом без участия исполнителя. На сегодня, "цифровизация" иногда работает даже во вред исполнению - например, когда должник видит" чем налагается арест", - подчеркивает он.

Отметим, что по состоянию на начало марта 2026 года более 9,5 млн долгов насчитывается в Едином реестре должников. За год долгов увеличилось более полумиллиона. 21% всех долгов касаются штрафов за нарушение ПДД. Больше всего долгов приходится на Днепропетровщину, Харьковщину и Киев.