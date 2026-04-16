Автоматическое взыскание долгов: что предусматривает резонансный закон о цифровизации исполнительного производства

После принятия резонансного законопроекта №14005 по цифровизации исполнительного производства общество встревожили заявления об "автоматическом взыскании долгов", однако эти опасения в значительной степени преувеличены.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила председатель Совета частных исполнителей Украины Оксана Русецкая в интервью " Украинскому Радио ".

Она пояснила, что закон, переданный на подпись президенту, не вводит новых жестких механизмов давления на должников, а только упрощает процедуры через цифровизацию.

По ее словам, большинство громких заявлений в медиа о новых ограничениях не соответствуют действительности.

Напомним, Верховная Рада приняла евроинтеграционный законопроект №14005 по упрощению исполнительного производства по цифровизации 7 апреля.

Что меняется

Русецкая подчеркнула, что ключевые правила, в том числе внесение в Единый реестр должников, остаются неизменными и действуют еще с 2017 года – только при наличии судебного решения. Главное же новшество – автоматическое исключение из реестра после погашения долга, которое должно ускорить доступ граждан к распоряжению собственным имуществом. Но эта упрощенная процедура будет касаться только относительно небольших сумм. Закон также усиливает защиту единого жилья, повышая порог его возможного взыскания.

Эксперт отметила, что никакой полной автоматизации процесса взыскания задолженности закон об упрощении исполнительного производства через цифровизацию не предусматривает.

"На самом деле в Украине еще с 2017 года функционирует Единый реестр должников. И самый большой миф, распространявшийся вокруг этого законопроекта после его принятия, заключался в том, что якобы теперь людей будут автоматически вносить в этот реестр. Однако важно понимать, что этот механизм действует уже много лет. И с 2017 года каждое физическое или юридическое лицо, в отношении которого открыто исполнительное производство, автоматически вносится в реестр должников после вынесения соответствующего процессуального документа исполнителем – частным или государственным. На сегодняшний день этот порядок остается неизменным. То есть независимо от суммы взыскания – штраф за административное правонарушение (например, нарушение правил дорожного движения или неправильная парковка), или задолженность за коммунальные услуги, или кредит, в случае открытия исполнительного производства лицо попадает в реестр должников. И с этого момента налагаются определенные ограничения, в том числе по распоряжению имуществом. Например, лицо не может самостоятельно продать автомобиль или отчуждать недвижимость – продать или подарить его – до тех пор, пока существуют невыполненные долговые обязательства. После полного погашения задолженности по исполнительному производству и исполнению судебного решения производство закрывается, и человек снова может свободно распоряжаться своим имуществом", - уточнила Русецкая.

Она подчеркнула, что "пока нет судебного приказа или судебного решения, в том числе относительно задолженности за коммунальные услуги, никто не может внести лицо в реестр должников.

"Попасть туда "просто так" невозможно, даже при большом желании", - подчеркнула Русецкая.

Отметим, что по состоянию на начало марта 2026 года более 9,5 млн долгов насчитывается в Едином реестре должников. За год долгов увеличилось более полумиллиона. 21% всех долгов касаются штрафов за нарушение ПДД. Больше всего долгов приходится на Днепропетровщину, Харьковщину и Киев.