Более полумиллиона новых долгов появилось у украинцев за год: где больше всего должников

За что больше всего задолжали украинцы / Depositphotos

По состоянию на начало марта 2026 более 9,5 млн долгов насчитывается в Едином реестре должников. За год долгов увеличилось более полумиллиона. 21% всех долгов касаются штрафов за нарушение ПДД. Больше всего долгов приходится на Днепропетровщину, Харьковщину и Киев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что на 514360 новых долгов вырос Реестр за последний год (+6%).

За что больше всего задолжали украинцы?

Среди всех определенных категорий больше долгов в реестре появилось из-за штрафов за нарушение правил дорожного движения — более 2 млн производств (21%). Еще 20% составляют другие административные правонарушения, не связанные с безопасностью дорожного движения - 1,93 млн. случаев.

Значительной остается доля других взысканий в пользу государственного бюджета — различных санкций, платежей и штрафов — 1,65 млн производств (17,3%). Долги за коммунальные услуги составляют более 816 тысяч производств, или 8,6% от общего количества.

Впрочем, наибольшей категорией остаются долги, не отнесенные исполнителями к какой-либо из отдельных категорий: — то есть производств, которые не подпадают под отдельные определенные категории: 2,1 млн, или 22% всех записей.

В то же время больше всего за год (+63%) увеличилось количество производств по специальной конфискации — с 1 049 до 1 709. Также заметно возросло количество производств по обращению взыскания на имущество, определенное исполнительным документом — с 17 173 до 23 548 (+37%).

Где больше должников

По данным "Опендатабот", больше всего долгов приходится на Днепропетровщину, где насчитывается 1 052 990 производств, или около 11% от всех долгов в Реестре.

Дальше идут:

  • Харьковская область - 675 207 производств (7%),
  • Киев - 667 215 производств (7%),
  • Одесская область - 585 193 производств (6%),
  • Донецкая область - 526 300 производств (6%).
Подавляющее большинство долгов в Реестре приходится на мужчин - 7,1 млн производств (74% всех записей). На женщин — 2 441 015 производств, что составляет 26%. Аналитики отмечают, что одновременно на одного человека может приходиться несколько исполнительных производств.

Напомним, в Украине коммунальные службы начали массово судиться с гражданами по долгам за предоставленные услуги. Юристы фиксируют резкий рост количества соответствующих дел, которые все чаще доходят до судебного разбирательства.

По состоянию на начало ноября 2025 года 794 604 активных долга за коммунальные услуги насчитывалось в Украине. 60% этих долгов зашли в тупик: они формально завершены, однако не закрыты — и взыскать деньги так и не удалось.

Автор:
Светлана Манько