Понад пів мільйона нових боргів з’явилось в українців за рік: де найбільше боржників

борг
За що найбільше боргують українці / Depositphotos

Станом на початок березня 2026 року понад 9,5 млн боргів нараховується у Єдиному реєстрі боржників. За рік боргів побільшало на понад пів мільйона. 21% усіх боргів стосуються штрафів за порушення правил дорожнього руху. Найбільше боргів припадає на Дніпропетровщину, Харківщину та Київ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що на 514 360 нових боргів зріс Реєстр за останній рік (+6%).

Фото 2 — Понад пів мільйона нових боргів з’явилось в українців за рік: де найбільше боржників

За що найбільше боргують українці?

Серед всіх визначених категорій найбільше боргів у реєстрі з’явилось через штрафи за порушення правил дорожнього руху — понад 2 млн проваджень (21%). Ще 20% становлять інші адміністративні правопорушення, не пов’язані з безпекою дорожнього руху — 1,93 млн випадків.

Значною також залишається частка інших стягнень на користь державного бюджету — різних санкцій, платежів і штрафів — 1,65 млн проваджень (17,3%). Борги за комунальні послуги складають понад 816 тисяч проваджень, або 8,6% від загальної кількості.

Втім найбільшою категорією залишаються борги, не віднесені виконавцями до будь-якої з окремих категорій: — тобто проваджень, які не підпадають під окремі визначені категорії: 2,1 млн, або 22% усіх записів.

Водночас найбільше за рік (+63%) збільшилась кількість проваджень щодо спеціальної конфіскації — з 1 049 до 1 709. Також помітно зросла кількість проваджень щодо звернення стягнення на майно, визначене виконавчим документом — з 17 173 до 23 548 (+37%).

Фото 3 — Понад пів мільйона нових боргів з’явилось в українців за рік: де найбільше боржників

Де найбільше боржників

За даними "Опендатабот", найбільше боргів  припадає на Дніпропетровщину, де налічується 1 052 990 проваджень, або близько 11% від усіх боргів у Реєстрі.

Далі йдуть:

  • Харківська область — 675 207 проваджень (7%), 
  • Київ — 667 215 проваджень (7%), 
  • Одеська область — 585 193 проваджень (6%),
  • Донецька область — 526 300 проваджень (6%).
Фото 4 — Понад пів мільйона нових боргів з’явилось в українців за рік: де найбільше боржників

Переважна більшість боргів у Реєстрі припадає на чоловіків — 7,1 млн проваджень (74% усіх записів). На жінок — 2 441 015 проваджень, що становить 26%.Аналітики зауважують, що водночас на одну особу може припадати кілька виконавчих проваджень.

Нагадаємо, в Україні комунальні служби почали масово судитися з громадянами щодо боргів за надані послуги. Юристи фіксують різке зростання кількості відповідних справ, які дедалі частіше доходять до судового розгляду.

Станом на початок листопада 2025 року 794 604 активні борги за комунальні послуги налічувалося в Україні. 60% цих боргів зайшли у глухий кут: вони формально завершені, проте не закриті — й стягнути гроші так і не вдалось. 

Автор:
Світлана Манько