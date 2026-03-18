Понад пів мільйона нових боргів з’явилось в українців за рік: де найбільше боржників

Станом на початок березня 2026 року понад 9,5 млн боргів нараховується у Єдиному реєстрі боржників. За рік боргів побільшало на понад пів мільйона. 21% усіх боргів стосуються штрафів за порушення правил дорожнього руху. Найбільше боргів припадає на Дніпропетровщину, Харківщину та Київ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що на 514 360 нових боргів зріс Реєстр за останній рік (+6%).

За що найбільше боргують українці?

Серед всіх визначених категорій найбільше боргів у реєстрі з’явилось через штрафи за порушення правил дорожнього руху — понад 2 млн проваджень (21%). Ще 20% становлять інші адміністративні правопорушення, не пов’язані з безпекою дорожнього руху — 1,93 млн випадків.

Значною також залишається частка інших стягнень на користь державного бюджету — різних санкцій, платежів і штрафів — 1,65 млн проваджень (17,3%). Борги за комунальні послуги складають понад 816 тисяч проваджень, або 8,6% від загальної кількості.

Втім найбільшою категорією залишаються борги, не віднесені виконавцями до будь-якої з окремих категорій: — тобто проваджень, які не підпадають під окремі визначені категорії: 2,1 млн, або 22% усіх записів.

Водночас найбільше за рік (+63%) збільшилась кількість проваджень щодо спеціальної конфіскації — з 1 049 до 1 709. Також помітно зросла кількість проваджень щодо звернення стягнення на майно, визначене виконавчим документом — з 17 173 до 23 548 (+37%).

Де найбільше боржників

За даними "Опендатабот", найбільше боргів припадає на Дніпропетровщину, де налічується 1 052 990 проваджень, або близько 11% від усіх боргів у Реєстрі.

Далі йдуть:

Харківська область — 675 207 проваджень (7%),

Київ — 667 215 проваджень (7%),

Одеська область — 585 193 проваджень (6%),

Донецька область — 526 300 проваджень (6%).

Переважна більшість боргів у Реєстрі припадає на чоловіків — 7,1 млн проваджень (74% усіх записів). На жінок — 2 441 015 проваджень, що становить 26%.Аналітики зауважують, що водночас на одну особу може припадати кілька виконавчих проваджень.

Станом на початок листопада 2025 року 794 604 активні борги за комунальні послуги налічувалося в Україні. 60% цих боргів зайшли у глухий кут: вони формально завершені, проте не закриті — й стягнути гроші так і не вдалось.