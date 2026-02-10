Количество небанковских финучреждений уменьшилось на шесть компаний: какие причины и кто вышел с рынка

В январе 2026 года количество участников небанковского финансового рынка сократилось на шесть компаний: с 775 до 769, в то время как количество банков остается неизменным — 60 учреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Кто вышел с рынка

В течение месяца четыре учреждения (три финансовых компании и один кредитный союз) потеряли лицензии по собственной инициативе. Одной финкомпании и одному ломбарду лицензии аннулированы принудительно. Также зафиксировано ограничение действия лицензии одного кредитного союза и расширение объема услуг одного рискового страховщика.

Структура рынка

По данным НБУ, общее количество участников распределено следующим образом:

407 финансовых компаний;

100 ломбардов;

84 кредитных союза;

57 страховщиков (47 non-life, 10 life);

74 коллекторские компании;

45 страховых брокеров.

Число небанковских финансовых групп уменьшилось до 40, банковских групп остается 15.

Платежный рынок

Инфраструктура платежных услуг включает в себя 15 систем от резидентов и 10 международных систем. Услуги предоставляют 16 платежных учреждений, 12 банков с правом на платежные операции, один банк-эмитент электронных денег и один почтовый оператор. Число коммерческих агентов возросло до 69, а количество технологических операторов составляет 32.

Регистрационные действия НБУ

В прошлом месяце НБУ обработал 183 запроса. Наибольшее количество обращений поступило от финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей (102), страховщики подали 50 запросов, банки – 25, а кредитные союзы и коллекторы – 6.

Напомним, в конце января НБУ сообщил об отзыве лицензий у двух небанковских учреждений. Это решение не наказание — обе компании обратились к регулятору с собственными заявлениями о прекращении деятельности.