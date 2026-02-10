Кількість небанківських фінустанов зменшилася на шість компаній: які причини та хто вийшов з ринку

У січні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася на шість компаній: з 775 до 769, тоді як кількість банків залишається незмінною — 60 установ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

Хто вийшов з ринку

Протягом місяця чотири установи (три фінансові компанії та одна кредитна спілка) втратили ліцензії за власною ініціативою. Одній фінкомпанії та одному ломбарду ліцензії анульовано примусово. Також зафіксовано обмеження дії ліцензії однієї кредитної спілки та розширення обсягу послуг для одного ризикового страховика.

Структура ринку

За даними НБУ, загальна кількість учасників розподілена наступним чином:

407 фінансових компаній;

100 ломбардів;

84 кредитні спілки;

57 страховиків (47 non-life, 10 life);

74 колекторські компанії;

45 страхових брокерів.

Кількість небанківських фінансових груп зменшилася до 40, банківських груп залишається 15.

Платіжний ринок

Інфраструктура платіжних послуг включає 15 систем від резидентів та 10 міжнародних систем. Послуги надають 16 платіжних установ, 12 фінустанов із правом на платіжні операції, один банк-емітент електронних грошей та один поштовий оператор. Кількість комерційних агентів зросла до 69, а кількість технологічних операторів становить 32.

Реєстраційні дії НБУ

Минулого місяця НБУ опрацював 183 запити. Найбільша кількість звернень надійшла від фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців (102), страховики подали 50 запитів, банки — 25, а кредитні спілки та колектори — 6.

Нагадаємо, наприкінці січня НБУ повідомив про відкликання ліцензій у двох небанківських установ. Це рішення не є покаранням — обидві компанії звернулися до регулятора із власними заявами про припинення діяльності.