НБУ у січні застосував санкції до одного банку та 14 фінкомпаній

НБУ наклав штрафи та виніс застереження за порушення фінансового моніторингу / НБУ

Національний банк України у січні 2026 року застосував заходи впливу до одного банку та 14 небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Заходи впливу застосовано за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ), а також за порушення валютного законодавства та порядку подання звітності.

Зокрема, АТ "Скай банк" отримав письмове застереження за несвоєчасне подання додаткової інформації, яка могла бути пов’язана з фінансуванням тероризму, колабораційною діяльністю та замороженням активів.

Найбільший штраф — 595 тис. грн — накладено на ТОВ "ФК "Топ1". Компанія допустила низку порушень, зокрема неналежне управління ризиками ПВК/ФТ, порушення процедур перевірки клієнтів, зокрема політично значущих осіб, а також неподання або подання недостовірної інформації на запити Національного банку.

Також штрафи отримали:

  • ПТ "Ломбард Оскар" — 51 тис. грн за несвоєчасне подання звітності з питань ПВК/ФТ;
  • ТОВ "Аксіома" — 17 тис. грн за суттєві помилки у звітності щодо валютних операцій.

Ще низці фінансових компаній та страхових установ Національний банк виніс письмові застереження за неподання або несвоєчасне подання звітності з фінансового моніторингу в умовах особливого періоду.

У НБУ наголосили, що заходи впливу застосовуються з метою посилення дисципліни на фінансовому ринку та забезпечення виконання вимог у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Додамо, у грудні 2025 року НБУ застосував заходи впливу до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Автор:
Тетяна Гойденко