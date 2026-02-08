НБУ в январе применил санкции на один банк и 14 финкомпаний

Национальный банк Украины в январе 2026 года применил меры влияния к одному банку и 14 небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Меры воздействия применены за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (НДС/ФТ), а также за нарушение валютного законодательства и порядка представления отчетности.

В частности, АО "Скай банк" получило письменную оговорку за несвоевременное предоставление дополнительной информации, которая могла быть связана с финансированием терроризма, коллаборационной деятельностью и заморозкой активов.

Наибольший штраф - 595 тыс. грн - наложен на ООО "ФК "Топ1". Компания допустила ряд нарушений, в частности ненадлежащее управление рисками НДП/ФТ, нарушение процедур проверки клиентов, в частности политически значимых лиц, а также непредставление или предоставление недостоверной информации по запросам Национального банка.

Также штрафы получили:

ПО "Ломбард Оскар" - 51 тыс. грн за несвоевременное представление отчетности по вопросам ПИК/ФТ;

ООО "Аксиома" - 17 тыс. грн за существенные ошибки в отчетности по валютным операциям.

Еще в ряде финансовых компаний и страховых учреждений Национальный банк вынес письменные оговорки за непредставление или несвоевременное представление отчетности по финансовому мониторингу в условиях особого периода.

В НБУ подчеркнули, что меры влияния применяются с целью усиления дисциплины на финансовом рынке и обеспечения выполнения требований в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Добавим, в декабре 2025 года НБУ применил меры влияния к пяти банкам и шести небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.