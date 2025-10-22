Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Комбинированный удар РФ 22 октября: атакованы дома, энергетическая, портовая и промышленная инфраструктура (ФОТО)

дом, разрушение
РФ нанесла массированный удар по территории Украины. / Офис Генерального прокуроры Украины

В ночь с 21 на 22 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины, используя ракеты и дроны. Целями неприятеля стали жилые кварталы, а также объекты портовой, промышленной и энергетической инфраструктуры в ряде регионов. В результате атаки есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены энергетические объекты, предприятия и жилые дома.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Последствия ударов

Киев

В результате длительной атаки на город с применением БпЛА и ракет 22 октября погибли супруги в Днепровском районе, еще двадцать один человек в других районах столицы пострадали. Среди пострадавших – пятеро детей, в том числе ребенок 2023 года рождения в Дарницком районе Киева.

В Днепровском, Деснянском Дарницком и Печерском районах зафиксировано повреждение жилых домов. В Деснянском районе в результате попадания горели квартиры 10-этажного дома и автомобили во дворе.

В Дарницком районе в 16-этажном доме возник пожар между 6 и 13 этажами. В Печерском районе повреждения получил 25-этажный дом, где огонь охватил квартиры на верхних этажах.

В Днепровском районе произошел пожар в квартире 16-этажного дома. Также повреждения получило здание медучреждения и один из хлебокомбинатов.

Киевская область

В Броварах обломки ракеты повредили частный дом, эвакуирована 84-летняя владелица. Утром во время повторной атаки Shahed попал в жилой дом в селе Погребы – погибла женщина и двое ее малолетних детей. Еще один человек погиб в районе Большой Дымерки.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области повреждены объекты критической, жилой и гражданской инфраструктуры в нескольких районах области. Враг применил дроны, артиллерию и другие средства поражения, в результате чего разрушены дома, поврежден транспорт и сети.

Одесская область

В Измаиле в результате атаки ударными дронами повреждены энергетические и портовые объекты инфраструктуры. Без электроснабжения остаются более 20 тысяч абонентов.

Другие регионы

В ряде регионов Украины в результате ночных атак повреждены объекты энергетической, промышленной и гражданской инфраструктуры:

  • на Полтавщине удар по предприятиям нефтегазовой отрасли вызвал пожар, травмирован один работник охраны;
  • в Запорожье травмированы 13 человек, повреждены гражданские и промышленные сооружения;
  • в Черкасской и Черниговской области повреждены объекты критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что 22 октября ночью армия РФ снова нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Автор:
Татьяна Ковальчук