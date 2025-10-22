Запланована подія 2

Комбінований удар РФ 22 жовтня: атаковано будинки, енергетичну, портову та промислову інфраструктуру (ФОТО)

будинок, руйнування
РФ завдала масованого удару по території України. / Офіс Генерального прокурора України

У ніч з 21 на 22 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України, використовуючи ракети та дрони. Цілями ворога стали житлові квартали, а також об’єкти портової, промислової та енергетичної інфраструктури в низці регіонів. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано й пошкоджено енергетичні об’єкти, підприємства та житлові будинки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Наслідки ударів

Київ

Внаслідок тривалої атаки на місто із застосуванням БпЛА та ракет 22 жовтня загинули чоловік та дружина у Дніпровському районі, ще двадцять одна людина в інших районах столиці постраждали. Серед постраждалих – пʼятеро дітей, зокрема дитина 2023 року народження у Дарницькому районі Києва.

У Дніпровському, Деснянському Дарницькому, та Печерському районах зафіксовано пошкодження житлових будинків. У Деснянському районі внаслідок влучання горіли квартири 10-поверхового будинку та автомобілі у дворі.

У Дарницькому районі у 16-поверховому будинку виникла пожежа між 6 та 13 поверхами. У Печерському районі пошкоджень зазнав25-поверховий будинок, де вогонь охопив квартири на верхніх поверхах.

У Дніпровському районі сталася пожежа у квартирі 16-поверхового будинку. Також пошкоджень зазнала будівля медзакладу та один з хлібокомбінатів.

Київська область

У Броварах уламки ракети пошкодили приватний будинок, евакуйовано 84-річну власницю. Вранці під час повторної атаки Shahed влучив у житловий будинок у селі Погреби – загинула жінка та двоє її малолітніх дітей. Ще один чоловік загинув у районі Великої Димерки.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині пошкоджено об’єкти критичної, житлової та цивільної інфраструктури в кількох районах області. Ворог застосував дрони, артилерію та інші засоби ураження, внаслідок чого зруйновано будинки, пошкоджено транспорт і мережі.

Одеська область

В Ізмаїлі внаслідок атаки ударними дронами пошкоджено енергетичні та портові об’єкти інфраструктури. Без електропостачання залишаються понад 20 тисяч абонентів.

Інші регіони

У низці регіонів України внаслідок нічних атак пошкоджено об’єкти енергетичної, промислової та цивільної інфраструктури:

  • на Полтавщині удар по підприємствах нафтогазової галузі спричинив пожежу та травмування одного працівника охорони; 
  • у Запоріжжі травмовано 13 осіб, пошкоджено цивільні та промислові споруди; 
  • на Черкащині та Чернігівщині пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що 22 жовтня вночі армія РФ знову завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. 

Автор:
Тетяна Ковальчук