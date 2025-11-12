Комитет ВР требует повысить зарплаты учителям до трех минималок: названа необходимая сумма

Комитет Верховной Рады Украины по образования, науки и инноваций призвал немедленно решить вопрос повышения уровня заработной платы педагогическим работникам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию ВР.

Согласно принятому решению комитет обратился в Комитет по вопросам бюджета и премьер-министра Украины с требованием предусмотреть средства на повышение зарплаты учителям до размера трех минимальных заработных плат.

Это обращение сделано в рамках подготовки проекта Закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" ко второму чтению.

Глава комитета Сергей Бабак подчеркнул, что на реализацию этой реформы нужно 13,5 млрд грн в год. При этом 45% сразу возвращаются в бюджет через НДФЛ, военный сбор и ЕСВ. Фактически дополнительный объем средств составляет 7,4 млрд грн, что составляет всего 0,15% общего бюджета страны.

"Каждый год мы, как государство, заказываем подготовку более 10 тысяч молодых учителей в университетах. Они учатся за счет средств госбюджета. Правительство рассчитывает, что они пойдут работать учителями. Зачем это делает государство? Чтобы потом эти специалисты шли работать в другие сферы из-за низкой зарплаты молодого учителя?" – отметил он.

Глава комитета добавил, что сегодня молодой учитель с нагрузкой 18 часов в неделю чистыми на руки получает 8162 грн (6162 грн - оклад + 2000 грн - надбавка).

Министерство финансов вместе с Министерством образования и науки ищет наиболее эффективное решение, чтобы найти средства на повышение зарплат педагогам, однако в текущих условиях вооруженной агрессии приоритетом остаются меры по обороноспособности и обеспечению функционирования бюджетной сферы. Учителям обещают поэтапный рост: +30% с 1 января 2026 и еще +20% с 1 сентября.