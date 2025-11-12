Комітет ВР вимагає підвищити зарплати вчителям до трьох мінімалок: названа необхідна сума

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій закликав негайно вирішити питання підвищення рівня заробітної плати педагогічним працівникам.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію ВР.

Згідно з ухваленим рішенням, комітет звернувся до Комітету з питань бюджету та прем’єр-міністра України з вимогою передбачити кошти на підвищення зарплати вчителям до розміру трьох мінімальних заробітних плат.

Це звернення зроблене у межах підготовки проєкту Закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік" до другого читання.

Зазначимо, що станом на сьогодні розмір мінімальної зарплати становить 8000, а в проєкті держбюджету на 2026 рік, який уряд подав до парламенту, пропонується підвищити її до 8647 грн.

Голова комітету Сергій Бабак наголосив, що на реалізацію цієї реформи потрібно 13,5 млрд грн на рік. При цьому 45% одразу повертаються в бюджет через ПДФО, військовий збір та ЄСВ. Фактично додатковий обсяг коштів становить 7,4 млрд грн, що складає лише 0,15% від загального бюджету країни.

"Щороку ми, як держава, замовляємо підготовку понад 10 тисяч молодих вчителів в університетах. Вони навчаються за кошти держбюджету. Держава розраховує, що вони підуть працювати вчителями. Для чого це робить держава? Щоб потім ці спеціалісти йшли працювати в інші сфери через низьку зарплату молодого вчителя?" — зазначив він.

Голова комітету додав, що сьогодні молодий учитель із навантаженням 18 годин на тиждень чистими на руки отримує 8 162 грн (6 162 грн – оклад + 2 000 грн – надбавка).

Наразі Міністерство фінансів разом із Міністерством освіти та науки шукає найбільш ефективне рішення, щоб знайти кошти на підвищення зарплат педагогам, проте у поточних умовах збройної агресії пріоритетом залишаються заходи щодо обороноздатності та забезпечення функціонування бюджетної сфери. Вчителям обіцяють поетапне зростання: +30% із 1 січня 2026 року та ще +20% із 1 вересня.