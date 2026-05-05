Компания Ахметова стала владельцем нового участка глин: где находится месторождение

добыча глины
Госгеонадра продали спецразрешение на добычу глины за 3,4 млн гривен/vesco.com.ua

Во вторник, 5 мая, Госгеонадра через систему "Прозорро.Продажи" разыграли 10-летнее спецразрешение на разработку Миролюбовского участка на Харьковщине. Лот предполагает геологическое изучение и дальнейшую добычу глины на этой территории.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на данные площадки UBIZ.ua.

Детали торгов

За 10-летнее спецразрешение соревновались двое участников. Победителем стало ООО "МР Инвест", предложившее 3,4 млн грн, лишь на одну гривну обойдя конкурента - ФЛП Андрусь Александру Владиславовну.

Начальная цена лота составила около 2 млн грн .

Перспективы месторождения

Участок площадью более 57 га богат глину, которая идеально подходит для производства фасадной керамики и метлахской плитки. Полученное разрешение предусматривает:

  • Геологоразведка и оценка запасов в течение 2026-2027 годов.
  • Комплексная оценка инвестиционной привлекательности.
  • Развитие добычи для обеспечения внутреннего рынка и выполнения экспортных контрактов.

Использование местного сырья позволит украинским производителям плитки и керамики укрепить конкурентоспособность на международной арене.

О ООО "МР Инвест"

По данным YouControl, 75,5% ООО "МР Инвест" контролирует Ринат Ахметов через ООО "Юмджи Инвест", остальные 24,5% от мая 2025 года принадлежит ООО "Терагресс" основателя керамической группы Голден Тайл (Golden Tile) Валентина Шеветовского.

ООО "МР Инвест" входит в группу предприятий VESCO в Украине, которой владеет инвестиционная компания umgi.

VESCO в Украине объединяет глинодобывающие предприятия ЧАО "Веско", ЧАО "Дружковское рудоуправление", ЧАО "Огнеупорнеруд", АО "Часивоярский огнеупорный комбинат", ООО "ЮМДЖИ КАОЛИН", ООО "ЮМДЖеВИН" месторождения в Украине.

VESCO имеет подразделения в Украине, Испании, Италии, Румынии, Польше, Сербии, Боснии, Герцеговине и Индии.

Напомним, в прошлом году ООО "МР Инвест" выиграла онлайн-аукцион Госгеонадр по продаже 20-летнего специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добычей глины месторождения Волковское в Закарпатской области.

Автор:
Татьяна Бессараб