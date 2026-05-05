Компанія Ахметова стала власником нової ділянки глин: де знаходиться родовище

видобуток глини
Держгеонадра продали спецдозвіл на видобуток глини за 3,4 млн гривень/vesco.com.ua

У вівторок, 5 травня, Держгеонадра через систему “Прозорро.Продажі” розіграли 10-річний спецдозвіл на розробку Миролюбівської ділянки на Харківщині. Лот передбачає геологічне вивчення та подальший видобуток глини на цій території.

Про це пише Delo.ua, із посиланням на дані майданчика UBIZ.ua.

Деталі торгів

За 10-річний спецдозвіл змагалися двоє учасників. Переможцем стало ТОВ "МР Інвест", яке запропонувало 3,4 млн грн, лише на одну гривню обійшовши конкурента — ФОП Андрусь Олександру Владиславівну.

Початкова ціна лота становила близько 2 млн грн.

Перспективи родовища

Ділянка площею понад 57 га багата на глину, яка ідеально підходить для виробництва фасадної кераміки та метлахської плитки. Отриманий дозвіл передбачає:

  • Геологорозвідку та оцінку запасів протягом 2026-2027 років.
  • Комплексну оцінку інвестиційної привабливості.
  • Розвиток видобутку для забезпечення внутрішнього ринку та виконання експортних контрактів.

Використання місцевої сировини дозволить українським виробникам плитки та кераміки зміцнити конкурентоспроможність на міжнародній арені.

Про ТОВ "МР Інвест"

За даними YouControl, 75,5% ТОВ "МР Інвест" контролює Рінат Ахметов через ТОВ "Юмджи Інвест", решта 24,5% від травня 2025 року належить ТОВ "Террагрес" засновника керамічної групи Голден Тайл (Golden Tile) Валентина Шеветовського.

ТОВ "МР Інвест" входить до групи підприємств VESCO в Україні, якою володіє інвестиційна компанія umgi.

VESCO в Україні об'єднує глиновидобувні підприємства ПрАТ "Веско", ПрАТ "Дружківське рудоуправління", ПрАТ "Огнеупорнеруд", АТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", ТОВ "ЮМДЖИ КАОЛІН", ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТ", ТОВ "«МР Інвест" та розробляє родовища в Україні.

VESCO має підрозділи в Україні, Іспанії, Італії, Румунії, Польщі, Сербії, Боснії та Герцеговині та Індії. 

Нагадаємо, торік ТОВ "МР Інвест" виграла онлайн-аукціон Держгеонадр із продажу 20-річного спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та подальшим видобуванням глини родовища Вовківське в Закарпатській області.

Автор:
Тетяна Бесараб