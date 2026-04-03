Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Солоніше за Мертве море: у Трускавці на території санаторію виявили унікальне родовище

Територія готельно-курортного комплексу “Карпати”

На території курорту Трускавець виявили нове родовище мінеральних вод із надзвичайно високим рівнем мінералізації. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє LVIV.MEDIA

Поклади мінеральних розсолів знайшли на глибині 116 метрів. Концентрація солі у знайденій воді становить 360–365 г/л, що перевищує аналогічні показники Мертвого моря. 

Свердловину було відкрито наприкінці 2025 року на базі готельно-курортного комплексу “Карпати”.

Генеральний директор комплексу Лев Грицак повідомив, що підприємство вже отримало офіційний дозвіл на розробку цього родовища терміном на 10 років.

Попередні аналізи вказують на наявність у воді великої кількості мікроелементів та рідкісних лікувальних компонентів, які мають потенціал для медичного застосування.

 “Це вперше в Трускавці вода з такою високою концентрацією. Вона містить велику кількість мікроелементів, серед яких є рідкісні лікувальні компоненти”, — зазначив Грицак.

Наразі розсоли досліджують разом із науковцями з Одеси. За попередніми даними, у воді не виявили шкідливих речовин. Поки що нову воду не використовують для лікування — її тестують. 

Адміністрація курорту розглядає можливість пресування солі для використання у лікувальних ваннах або її доопрацювання до стану харчової.

У довгостроковій перспективі це родовище може стати основою для розвитку термального напряму курорту Трускавець. 

Нагадаємо, у грудні сім ділянок із покладами підземних вод і піску у Волинській, Львівській та Київській областях змінили користувачів.

Автор:
Тетяна Бесараб