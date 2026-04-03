Солоніше за Мертве море: у Трускавці на території санаторію виявили унікальне родовище

На території курорту Трускавець виявили нове родовище мінеральних вод із надзвичайно високим рівнем мінералізації.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє LVIV.MEDIA

Поклади мінеральних розсолів знайшли на глибині 116 метрів. Концентрація солі у знайденій воді становить 360–365 г/л, що перевищує аналогічні показники Мертвого моря.

Свердловину було відкрито наприкінці 2025 року на базі готельно-курортного комплексу “Карпати”.

Генеральний директор комплексу Лев Грицак повідомив, що підприємство вже отримало офіційний дозвіл на розробку цього родовища терміном на 10 років.

Попередні аналізи вказують на наявність у воді великої кількості мікроелементів та рідкісних лікувальних компонентів, які мають потенціал для медичного застосування.

“Це вперше в Трускавці вода з такою високою концентрацією. Вона містить велику кількість мікроелементів, серед яких є рідкісні лікувальні компоненти”, — зазначив Грицак.

Наразі розсоли досліджують разом із науковцями з Одеси. За попередніми даними, у воді не виявили шкідливих речовин. Поки що нову воду не використовують для лікування — її тестують.

Адміністрація курорту розглядає можливість пресування солі для використання у лікувальних ваннах або її доопрацювання до стану харчової.

У довгостроковій перспективі це родовище може стати основою для розвитку термального напряму курорту Трускавець.

