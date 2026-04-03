Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Солонее Мертвого моря: в Трускавце на территории санатория обнаружили уникальное месторождение

Территория гостинично-курортного комплекса "Карпаты"

На территории курорта Трускавец обнаружили новое месторождение минеральных вод с очень высоким уровнем минерализации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает LVIV.MEDIA

Залежи минеральных рассолов нашли на глубине 116 метров. Концентрация соли в найденной воде составляет 360-365 г/л, что превышает аналогичные показатели Мертвого моря.

Скважина была открыта в конце 2025 года на базе гостинично-курортного комплекса "Карпаты".

Генеральный директор комплекса Лев Грицак сообщил, что предприятие уже получило официальное разрешение на разработку этого месторождения сроком на 10 лет.

Предварительные анализы указывают на наличие в воде большого количества микроэлементов и редких лечебных компонентов, имеющих потенциал медицинского применения.

"Это впервые в Трускавце вода с столь высокой концентрацией. Она содержит большое количество микроэлементов, среди которых есть редкие лечебные компоненты", - отметил Грицак.

Рассолы исследуют вместе с учеными из Одессы. По предварительным данным, в воде не обнаружено вредных веществ. Пока новую воду не используют для лечения — ее тестируют.

Администрация курорта рассматривает возможность прессования соли для использования в лечебных ваннах или доработки до состояния пищевой.

В долгосрочной перспективе это месторождение может стать основой развития термального направления курорта Трускавец.

Напомним, в декабре семь участков с залежямиподземных вод и песка в Волынской, Львовской и Киевской областях сменили пользователей.

Автор:
Татьяна Бессараб