Солонее Мертвого моря: в Трускавце на территории санатория обнаружили уникальное месторождение

На территории курорта Трускавец обнаружили новое месторождение минеральных вод с очень высоким уровнем минерализации.

Залежи минеральных рассолов нашли на глубине 116 метров. Концентрация соли в найденной воде составляет 360-365 г/л, что превышает аналогичные показатели Мертвого моря.

Скважина была открыта в конце 2025 года на базе гостинично-курортного комплекса "Карпаты".

Генеральный директор комплекса Лев Грицак сообщил, что предприятие уже получило официальное разрешение на разработку этого месторождения сроком на 10 лет.

Предварительные анализы указывают на наличие в воде большого количества микроэлементов и редких лечебных компонентов, имеющих потенциал медицинского применения.

"Это впервые в Трускавце вода с столь высокой концентрацией. Она содержит большое количество микроэлементов, среди которых есть редкие лечебные компоненты", - отметил Грицак.

Рассолы исследуют вместе с учеными из Одессы. По предварительным данным, в воде не обнаружено вредных веществ. Пока новую воду не используют для лечения — ее тестируют.

Администрация курорта рассматривает возможность прессования соли для использования в лечебных ваннах или доработки до состояния пищевой.

В долгосрочной перспективе это месторождение может стать основой развития термального направления курорта Трускавец.

Напомним, в декабре семь участков с залежямиподземных вод и песка в Волынской, Львовской и Киевской областях сменили пользователей.