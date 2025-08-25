Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,07

EUR

47,91

--0,07

Наличный курс:

USD

41,40

41,32

EUR

48,45

48,29

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Компания Grammarly разрабатывает ИИ-агенты в Киеве

Компания Grammarly разрабатывает ИИ-агенты в Киеве

Самый дорогой украинский единорог с отметкой $13 млрд  - компания Grammarly - собрала в Киеве команду, работающую над разработкой ИИ-агентов.

Как пишет Delo.ua, это сообщил CEO компании Grammarly Шишир Мехротра в интервью Forbes Ukraine

По его словам, компания очень, несмотря на войну, продолжает инвестировать в Украину и решила основать и базировать команду, работающую ИИ-агентами, в Киеве.

Мехротра также рассказал о приоритетах Grammarly на 2025 год, среди которых:

  • перезапуск пользовательского опыта,
  • масштабные обновления функциональности за пределами проверки правописания,
  • открытие платформы для интеграции посторонних агентов

Мехротра подчеркнул, что компания стремится изменить внешнее восприятие бренда и позиционировать Grammarly как платформу со многими агентами, а не как инструмент проверки текста.

Компания Grammarly, основанная выходцами из Украины Максом Литвином и Алексом Шевченко, которую миллионы пользователей знают как сервис проверки грамматики, превращается из монопродуктовой в мультипродуктовую.

Часть этого процесса – разработка ИИ-агентов и создание для них собственной платформы. Возвратным моментом стало соглашение с разработчиком ИИ-инструментов для поддержки производительности Coda, о котором объявили в декабре 2024 года.

Новая стратегия компании Мехротра сравнивается с "ИИ-автобаном" - инфраструктурой, которая "доставляет" искусственный интеллект непосредственно туда, где работают пользователи: в Google Docs, Gmail, Slack или мобильные приложения.

"Просто сейчас мы внутри процесса перезапуска. Вскоре мы запустим изменения в основном пользовательском опыте Grammarly. Позже в этом году мы представим большие обновления, которые расширят нашу функциональность за пределы только проверки правописания. Также мы откроем нашу платформу для того, чтобы другие могли присоединяться и взаимодействовать со своими конечными пользователями через нашу

Он ожидает, что Grammarly и ее ИИ-агенты будут работать во многих различных приложениях, ведь существует четкий запрос на рынке со стороны многих клиентов.

Напомним, 18 августа 2025 года украинская компания Grammarly объявила о запуске восьми новых ИИ-агентов. Сначала они будут работать в docs — новом ИИ-нативном редакторе для работы с текстами.

Еще в июле Grammarly объявила о разработке новой платформы искусственного интеллекта, которая будет помогать не только с редактированием текстов, но и с повседневными задачами в сфере маркетинга, продаж и аналитики. Компания интегрирует в экосистему купленные стартапы Coda и Superhuman, чтобы расширить функциональность своих ИИ-инструментов.

Автор:
Светлана Манько