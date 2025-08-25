Компания Grammarly разрабатывает ИИ-агенты в Киеве

Самый дорогой украинский единорог с отметкой $13 млрд - компания Grammarly - собрала в Киеве команду, работающую над разработкой ИИ-агентов.

Как пишет Delo.ua, это сообщил CEO компании Grammarly Шишир Мехротра в интервью Forbes Ukraine

По его словам, компания очень, несмотря на войну, продолжает инвестировать в Украину и решила основать и базировать команду, работающую ИИ-агентами, в Киеве.

Мехротра также рассказал о приоритетах Grammarly на 2025 год, среди которых:

перезапуск пользовательского опыта,

масштабные обновления функциональности за пределами проверки правописания,

открытие платформы для интеграции посторонних агентов

Мехротра подчеркнул, что компания стремится изменить внешнее восприятие бренда и позиционировать Grammarly как платформу со многими агентами, а не как инструмент проверки текста.

Компания Grammarly, основанная выходцами из Украины Максом Литвином и Алексом Шевченко, которую миллионы пользователей знают как сервис проверки грамматики, превращается из монопродуктовой в мультипродуктовую.

Часть этого процесса – разработка ИИ-агентов и создание для них собственной платформы. Возвратным моментом стало соглашение с разработчиком ИИ-инструментов для поддержки производительности Coda, о котором объявили в декабре 2024 года.

Новая стратегия компании Мехротра сравнивается с "ИИ-автобаном" - инфраструктурой, которая "доставляет" искусственный интеллект непосредственно туда, где работают пользователи: в Google Docs, Gmail, Slack или мобильные приложения.

"Просто сейчас мы внутри процесса перезапуска. Вскоре мы запустим изменения в основном пользовательском опыте Grammarly. Позже в этом году мы представим большие обновления, которые расширят нашу функциональность за пределы только проверки правописания. Также мы откроем нашу платформу для того, чтобы другие могли присоединяться и взаимодействовать со своими конечными пользователями через нашу

Он ожидает, что Grammarly и ее ИИ-агенты будут работать во многих различных приложениях, ведь существует четкий запрос на рынке со стороны многих клиентов.

Напомним, 18 августа 2025 года украинская компания Grammarly объявила о запуске восьми новых ИИ-агентов. Сначала они будут работать в docs — новом ИИ-нативном редакторе для работы с текстами.

Еще в июле Grammarly объявила о разработке новой платформы искусственного интеллекта, которая будет помогать не только с редактированием текстов, но и с повседневными задачами в сфере маркетинга, продаж и аналитики. Компания интегрирует в экосистему купленные стартапы Coda и Superhuman, чтобы расширить функциональность своих ИИ-инструментов.