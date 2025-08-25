- Категория
Компания Grammarly разрабатывает ИИ-агенты в Киеве
Самый дорогой украинский единорог с отметкой $13 млрд - компания Grammarly - собрала в Киеве команду, работающую над разработкой ИИ-агентов.
Как пишет Delo.ua, это сообщил CEO компании Grammarly Шишир Мехротра в интервью Forbes Ukraine
По его словам, компания очень, несмотря на войну, продолжает инвестировать в Украину и решила основать и базировать команду, работающую ИИ-агентами, в Киеве.
Мехротра также рассказал о приоритетах Grammarly на 2025 год, среди которых:
- перезапуск пользовательского опыта,
- масштабные обновления функциональности за пределами проверки правописания,
- открытие платформы для интеграции посторонних агентов
Мехротра подчеркнул, что компания стремится изменить внешнее восприятие бренда и позиционировать Grammarly как платформу со многими агентами, а не как инструмент проверки текста.
Компания Grammarly, основанная выходцами из Украины Максом Литвином и Алексом Шевченко, которую миллионы пользователей знают как сервис проверки грамматики, превращается из монопродуктовой в мультипродуктовую.
Часть этого процесса – разработка ИИ-агентов и создание для них собственной платформы. Возвратным моментом стало соглашение с разработчиком ИИ-инструментов для поддержки производительности Coda, о котором объявили в декабре 2024 года.
Новая стратегия компании Мехротра сравнивается с "ИИ-автобаном" - инфраструктурой, которая "доставляет" искусственный интеллект непосредственно туда, где работают пользователи: в Google Docs, Gmail, Slack или мобильные приложения.
"Просто сейчас мы внутри процесса перезапуска. Вскоре мы запустим изменения в основном пользовательском опыте Grammarly. Позже в этом году мы представим большие обновления, которые расширят нашу функциональность за пределы только проверки правописания. Также мы откроем нашу платформу для того, чтобы другие могли присоединяться и взаимодействовать со своими конечными пользователями через нашу
Он ожидает, что Grammarly и ее ИИ-агенты будут работать во многих различных приложениях, ведь существует четкий запрос на рынке со стороны многих клиентов.
Напомним, 18 августа 2025 года украинская компания Grammarly объявила о запуске восьми новых ИИ-агентов. Сначала они будут работать в docs — новом ИИ-нативном редакторе для работы с текстами.
Еще в июле Grammarly объявила о разработке новой платформы искусственного интеллекта, которая будет помогать не только с редактированием текстов, но и с повседневными задачами в сфере маркетинга, продаж и аналитики. Компания интегрирует в экосистему купленные стартапы Coda и Superhuman, чтобы расширить функциональность своих ИИ-инструментов.