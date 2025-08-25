Компанія Grammarly розробляє ШІ-агенти у Києві

Найдорожчий український єдиноріг з оцінкою $13 млрд компанія Grammarly зібрала у Києві команду, яка працює над розробкою ШІ-агентів.

Як пише Delo.ua, це повідомив CEO компанії Grammarly Шишир Мехротра в інтервʼю Forbes Ukraine

За його словами, компанія дуже попри війну продовжує інвестувати в Україну та вирішила заснувати і базувати команду, яка працює ШІ-агентами, в Києві.

Мехротра також розповів про пріоритетами Grammarly на 2025 рік, серед яких:

перезапуск користувацького досвіду,

масштабні оновлення функціональності за межами перевірки правопису,

відкриття платформи для інтеграції сторонніх агентів.

Мехротра наголосив, що компанія прагне змінити зовнішнє сприйняття бренду та позиціонувати Grammarly як платформу з багатьма агентами, а не лише як інструмент перевірки тексту.

Компанія Grammarly, заснована вихідцями з України Максом Литвином та Алексом Шевченко, яку мільйони користувачів знають як сервіс перевірки граматики, перетворюється з монопродуктової на мультипродуктову.

Частина цього процесу – розробка ШІ-агентів та створення для них власної платформи. Поворотним моментом стала угода з розробником ШІ-інструментів для підтримки продуктивності Coda, про яку оголосили в грудні 2024 року.

Нову стратегію компанії Мехротра порівнює з "ШІ-автобаном" – інфраструктурою, яка "доставляє" штучний інтелект безпосередньо туди, де працюють користувачі: у Google Docs, Gmail, Slack чи мобільні застосунки.

"Просто зараз ми всередині процесу перезапуску. Незабаром ми запустимо зміни в основному користувацькому досвіді Grammarly. Пізніше цього року ми представимо більші оновлення, які розширять нашу функціональність за межі лише перевірки правопису. Також ми відкриємо нашу платформу для того, щоб інші могли приєднуватися і взаємодіяти зі своїми кінцевими користувачами через нашу платформу", - наголосив CEO Grammarly.

Він очікую, що Grammarly і її ШІ-агенти працюватимуть у багатьох різних застосунках, адже існує чіткий запит на ринку на це із боку багатьох клієнтів.

Нагадаємо, 18 серпня 2025 року українська компанія Grammarly оголосила про запуск одразу восьми нових ШІ-агентів. Спершу вони працюватимуть у docs — новому ШІ-нативному редакторі для роботи з текстами.

Ще у липні Grammarly оголосила про розробку нової платформи штучного інтелекту, яка допомагатиме не лише з редагуванням текстів, а й з повсякденними задачами у сферах маркетингу, продажів та аналітики. Компанія інтегрує в екосистему куплені стартапи Coda і Superhuman, щоб розширити функціональність своїх ШІ-інструментів.