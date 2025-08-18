Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Grammarly запустила вісім нових ШІ-агентів для студентів і професіоналів

Grammarly
Grammarly запустила вісім нових ШІ-агентів / Depositphotos

18 серпня 2025 року українська компанія Grammarly оголосила про запуск одразу восьми нових ШІ-агентів. Спершу вони працюватимуть у docs — новому ШІ-нативному редакторі для роботи з текстами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на DOU.

У Grammarly зазначили, що інструменти орієнтовані на дві ключові аудиторії: студентів і професіоналів. Для студентів агенти допомагатимуть швидше знаходити джерела, перевіряти оригінальність текстів та отримувати структурований фідбек. Для фахівців вони покликані зменшити рутину й водночас зберегти індивідуальний стиль у діловій чи креативній комунікації.

За даними компанії, лише 18% студентів відчувають себе готовими професійно використовувати ШІ після випуску, тоді як дві третини роботодавців у 2025 році планують наймати спеціалістів із конкретними ШІ-навичками. Для професіоналів технології стають інструментом економії часу та підвищення ефективності, і 64% опитаних бачать у цьому можливість для кар’єрного росту.

Серед представлених агентів:

  • Reader Reactions прогнозує реакцію читача та допомагає адаптувати текст під аудиторію;
  • AI Grader оцінює роботи за критеріями й дає персоналізовані рекомендації;
  • Citation Finder підбирає джерела й форматує посилання;
  • Expert Review надає експертну оцінку тексту;
  • Proofreader допомагає із чіткістю та стилем;
  • AI Detector визначає, чи створений текст ШІ;
  • Plagiarism Checker перевіряє текст на унікальність;
  • Paraphraser адаптує стиль і тон повідомлення.

Нові агенти вже доступні користувачам Grammarly Free та Grammarly Pro. Згодом їх інтегрують і в корпоративні рішення — Grammarly Enterprise та Grammarly for Education. Інструменти працюватимуть у docs без додаткової плати та поступово стануть доступні у понад 500 тисячах вебсайтів і застосунків, де інтегровано Grammarly.

У компанії уточнили, що AI Detector та Plagiarism Checker будуть доступні лише у версії Grammarly Pro.

Таким чином, сервіс поступово трансформується з інструмента перевірки граматики у повноцінну платформу, де користувачі отримують контекстну підтримку ШІ під час створення текстів.

Нагадаємо, ще у липні Grammarly оголосила про розробку нової платформи штучного інтелекту, яка допомагатиме не лише з редагуванням текстів, а й з повсякденними задачами у сферах маркетингу, продажів та аналітики. Компанія інтегрує в екосистему куплені стартапи Coda і Superhuman, щоб розширити функціональність своїх ШІ-інструментів.

Автор:
Тетяна Гойденко