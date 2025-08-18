Grammarly запустила восемь новых ШИ-агентов для студентов и профессионалов

18 августа 2025 года украинская компания Grammarly объявила о запуске сразу восьми новых ШИ-агентов. Сначала они будут работать в docs — новом ИИ-нативном редакторе для работы с текстами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на DOU.

В Grammarly отметили, что инструменты ориентированы на две ключевые аудитории: студентов и профессионалов. Для студентов агенты помогут быстрее находить источники, проверять оригинальность текстов и получать структурированный фидбек. Для специалистов они призваны снизить рутину и одновременно сохранить индивидуальный стиль в деловой или креативной коммуникации.

По данным компании, только 18% студентов чувствуют себя готовыми профессионально использовать ИИ после выпуска, в то время как две трети работодателей в 2025 году планируют нанимать специалистов с конкретными ИИ-навыками. Для профессионалов технологии становятся инструментом экономии времени и повышения эффективности, и 64% опрошенных видят возможность для карьерного роста.

Среди представленных агентов:

Reader Reactions прогнозирует ответ читателя и помогает адаптировать текст под аудиторию;

прогнозирует ответ читателя и помогает адаптировать текст под аудиторию; AI Grader оценивает работы по критериям и дает персонализированные рекомендации;

оценивает работы по критериям и дает персонализированные рекомендации; Citation Finder подбирает источники и форматирует ссылку;

подбирает источники и форматирует ссылку; Expert Review дает экспертную оценку текста;

дает экспертную оценку текста; Proofreader помогает с четкостью и стилем;

помогает с четкостью и стилем; AI Detector определяет, создан ли текст ИИ;

определяет, создан ли текст ИИ; Plagiarism Checker проверяет текст на уникальность;

проверяет текст на уникальность; Paraphraser адаптирует стиль и тон сообщения.

Новые агенты уже доступны пользователям Grammarly Free и Grammarly Pro. Впоследствии они интегрируются и в корпоративные решения — Grammarly Enterprise и Grammarly for Education. Инструменты будут работать в docs без дополнительной платы и постепенно станут доступны более чем в 500 тысячах вебсайтов и приложений, где интегрирован Grammarly.

В компании уточнили, что AI Detector и Plagiarism Checker будут доступны только в версии Grammarly Pro.

Таким образом, сервис постепенно трансформируется из инструмента проверки грамматики в полноценную платформу, где пользователи получают контекстную поддержку ИИ при создании текстов.

Напомним, еще в июле Grammarly объявила о разработке новой платформы искусственного интеллекта, которая будет помогать не только с редактированием текстов, но и с повседневными задачами в сфере маркетинга, продаж и аналитики. Компания интегрирует в экосистему купленные стартапы Coda и Superhuman, чтобы расширить функциональность своих ИИ-инструментов.