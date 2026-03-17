Компания Козицкого за 2,5 млн грн купила землю в курортном городке

Компания Зиновия Козицкого за 2,5 млн грн купила землю в курортном городке во Львовской области / Prozorro.Продажи

Сходницкий поселковый совет Львовской области продал земельный участок под строительство и обслуживание объектов туристической инфраструктуры и заведений общепита площадью 0,10 га за 2,5 млн грн в курортном городке Сходница на Львовщине компании из группы Зиновия Козицкого «Нормаз Плаза».

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что аукцион по продаже земельного участка стартовал по цене 727,5 тыс. грн. В торгах приняли участие пять участников, а стоимость лота выросла более чем в 3 раза. Наивысшую цену за земельный участок предложило ООО «Нормаз Плаза» – 2,5 млн. грн.

Участок предназначен для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и общепита.

Согласно данным аналитической системы   YouControl, компания «Нормаз плаза» зарегистрирована во Львове с 2019 года. Руководителем с 2023 года является Максим Мохнач. Владельцем «Нормаз плаза» на 50% является Зиновий Козицкий (через ООО «Вест Энерджи»), более 29% Виталий Ломакович и на 20,1% ООО «Оптима-капитал».

О Зиновии Козицком

Львовский бизнесмен Зиновий Козицкий – один из самых богатых в Украине. В 2021 году Forbes   оценил   его состояние в 95 млн долларов. Больше всего его бизнесов сосредоточены в энергетике. Также его компании работают в гостиничном, медицинском, артбизнесе и других направлениях.

Зиновий Козицкий - отец действующего председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, который до этого работал в семейном бизнесе.

Зиновию Козицкому принадлежит гостиничный комплекс «Панорама Сходница», расположенный по ул. Горный в поселке Сходница.

Козицкий также является владельцем ООО "Западнаядрасервис" и ООО "Энергопарк "Яворов" и основателем "Эко-оптима", работающей как в возобновляемой, так и в традиционной энергетике.

Ранее сообщалось, что   хакер украл 127 млн   € со счетов компаний ООО "Западнаядрасервис" и ООО "Энергопарк "Яворов", принадлежащих Козыцкому.

Автор:
Светлана Манько